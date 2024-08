Wilfredo Leon w emocjach po awansie. Zdradził, co usłyszał dzień wcześniej

Reprezentacja Polski w końcu dopięła swego i awansowała do półfinału igrzysk olimpijskich, w świetnym stylu pokonując Słowenię. Po wygranym przez "Biało-Czerwonych" meczu do rozmowy z dziennikarzami stanął Wilfredo Leon, który na gorąco skomentował sukces podopiecznych Nikoli Grbicia. Przyjmujący kadry zdradził również, co dzień przed meczem powiedziała mu mama.