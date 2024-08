Wilfredo Leon ujawnia po półfinale. "Straciłem trochę głowę". Tak pomógł mu Grbić

Wilfredo Leon od dawna przekonywał, że jego celem w Paryżu jest olimpijskie złoto. Mimo że przed turniejem nabawił się drobnego urazu i trener Nikola Grbić oszczędzał go w ostatnich sparingach przed wylotem do Francji , na igrzyskach urodzony na Kubie siatkarz od początku jest bardzo ważnym elementem polskiego zespołu.

To właśnie Leon jest najrówniej grającym z polskich skrzydłowych. W półfinale z USA ponownie to on był najlepiej punktującym zawodnikiem "Biało-Czerwonych" - według statystyk udostępnionych po meczu przez Polski Związek Piłki Siatkowej zdobył aż 25 punktów .

"Nie. Bohaterem jest cała drużyna. I wielki szacunek dla niej. Panowie, wy nie jesteście z nami codziennie" - zwrócił się do dziennikarzy. "To nie są łatwe treningi, z trenerem nie jest łatwo. Jest bardzo ciężko. Ten rok był... ohoho! Dalej jest, bo to jeszcze nie koniec. Ale tak się buduje. Gdyby wszystko było łatwe, nie doszlibyśmy do tego momentu".