Siatkarska reprezentacja Polski pokonała drużynę z USA 3:0 (25:20, 25:21, 25:19) w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów i już może mentalnie szykować się na wyjazd do Chin, Podopieczni Nikoli Grbicia wezmą udział w turnieju finałowym, który od 29 lipca do 2 sierpnia rozegrany zostanie w Ningbo, w Chinach.

Awans "Biało-Czerwonych" radośnie świętuje Wilfredo Leon. "Co za drużyna! Chiny, nadciągamy" - obwieszcza nasz przyjmujący, publikując zdjęcie zespołu wykonane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

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Wyniki osiągnięte w amerykańskim etapie pozwoliły Polsce zająć 2. miejsce w tabeli Ligi Narodów z 29 punktami na koncie. Lepsi byli tylko Japończycy (30 pkt). Podium zamknęli Słoweńcy (26 pkt). Mimo to żaden z "Biało-Czerwonych" nie znalazł się na liście wyróżnionych.

Wybrano najlepszych zawodników ostatniej fazy Ligi Narodów. Nie ma Polaków

Poznaliśmy nazwiska najlepszych zawodników fazy interkontynentalnej VNL. Każdy z wyróżnionych może liczyć na nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów. Pieniędzy tych na pewno nie dostanie jednak żaden z Polaków. Podopieczni Nikoli Grbicia zostali pominięci w zestawieniu.

Najlepsi zawodnicy fazy interkontynentalnej siatkarskiej Ligi Narodów:

Najlepszy rozgrywający: Antoine Brizard (ze średnią 33.0 na mecz)

Najlepszy atakujący: Aleksandar Nikolov (247 punktów)

Najlepszy punktujący: Aleksandar Nikolov (278 punktów)

Najlepszy blokujący: Jackson Howe (wskaźnik skuteczności: 13.16 proc.)

Najlepszy zagrywający: Dmitrij Janczuk, Ran Takahashi (obaj ze średnią 1.75 na mecz)

Najlepszy broniący: Franco Massimino (średnia 9.22 na mecz)

Najlepszy przyjmujący: Mathis Henno (średnia 7.75 na mecz)

Brak Polaków może świadczyć o tym, że tworzą zgrany kolektyw, który nie opiera się na indywidualnościach. W statystykach poszczególnych graczy "Biało-Czerwoni" zajmują bowiem raczej odległe miejsca.

Wśród najlepszych punktujących oraz atakujących w reprezentacji Polski najwyżej sklasyfikowany jest Bartłomiej Bołądź (kolejno 18. i 20. miejsce), najlepszym blokującym i zagrywającym jest Bartłomiej Lemański (kolejno 3. i 8.), najlepszy rozgrywający to Marcin Komenda (16.), a najlepszym broniącym i przyjmującym jest Maksymilian Granieczny (kolejno 20. i 11.).

Z kim Polska zagra następny mecz w Lidze Narodów?

Z formy i wyników swoich podopiecznych zadowolony jest Nikola Grbić. "To był bardzo dobry turniej, przegraliśmy tylko jednego seta" - ocenił w rozmowie z Polsatem Sport.

Mieliśmy trudne momenty, szczególnie w pierwszym i drugim secie z Francją, z USA na początku trzeciego seta

"To są sytuacje, w których musimy się skupić, musimy się zresetować i wrócić do naszego poziomu, bo jeśli nie zmienimy nic, to możemy przegrać. Bardzo mi się podobało, że była reakcja po drugim secie z Francją i z USA też, więc jestem zadowolony" - podsumował.

Teraz przed polskimi siatkarzami moment wytchnienia, a potem pakują walizki i lecą do Chin. Pierwszy mecz w finałach w Ningbo zagrają z Ukrainą. Ciekawostką jest, że trener Ukraińców to Raul Lozano, który w latach 2005-2008 prowadził reprezentację Polski.





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