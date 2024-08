Wilfredo Leon odpędza demony. "Nie będzie miało wpływu na nasze głowy"

Natomiast końcowy fakt jest taki, że "biało-czerwoni" zostali w premierowym secie rozbici do 15 , co zespołowi tej klasy nie powinno się przydarzyć. Nawet, gdy mierzy się z rywalem pokroju zespołu z Półwyspu Apenińskiego. Swoją drogą Ferdinando De Giorgi był w tak świetnym nastroju, że w strefie mieszanej, rozmawiając ze swoimi rodakami, w pewnej chwili zaczął śpiewać do mikrofonu jeden z włoskich szlagierów . I wychodziło mu to naprawdę przednio! Ale gdy zorientował się, że przyciąga uwagę coraz większe liczby osób, zreflektował się, że być może nie wypada i zaniechał prezentowania wokalnych talentów .

- Bo wy nie jesteście na boisku. I dlatego się martwicie. Ale my gramy i wiemy, co trzeba robić - odrzekł sportowiec. A gdy padło kolejne pytanie o to, dlaczego, skoro wiedzą co robić, tym razem nie wyszło, Wilfredo najpierw chwilę zbierał myśli i zwrócił się do pytającego, czy sam kiedyś grał. A gdy on zaprzeczył, siatkarz dodał: - No to wtedy nie czuć tego. Nie wiem, jak mam ci to opowiedzieć, bo i tak nie będzie to zrozumiałe. Przepraszam bardzo. My nie mieliśmy kłopotów. Po prostu przegraliśmy sportowo. I tyle - stwierdził Leon.