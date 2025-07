Wilfredo Leon przekazał kluczową wiadomość. Polscy kibice długo na to czekali

Na razie nic mnie nie boli. Mam nadzieję, że dalej tak będzie. Na razie jest bardzo dobrze. Mam teraz inne metody pracy, robię dalej to, co robiłem w Lublinie, bo sprawy poszły tak, jak chciałem. To trochę więcej mobilizacji, więcej wizyt u fizjoterapeuty niż raz w tygodniu. Ból pojawia się tylko wtedy, gdy przeciążam kolana lub poczuję jakieś uderzenie

- Moje zdrowie? Fenomen. Każdy zawodnik ma parę momentów w swojej karierze, w których zdrowie się odzywa. Nie jestem już młody, jak kiedyś. Ale nawet w młodości miałem problemy, skręconą kostkę i sześć miesięcy przerwy, bark, który bolał mnie przez półtora roku. To powoduje, że musisz się zresetować, naprawić, by wrócić do swojej prawdziwej gry. Czas, w którym nie było mnie na boisku, nauczył mnie jednej rzeczy - uważać bardziej na swoje zdrowie, zamiast iść do końca i ryzykować - przyznaje Leon.