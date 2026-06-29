Wilfredo Leon powiedział to o Argentynie. "Będzie dużo kontrowersji"

Reprezentacja Polski zakończyła drugi turniej Ligi Narodów zwycięstwem 3:1 nad Argentyną. W pamięci kibiców na długo zostanie niesamowity pierwszy set, zakończony wynikiem 48:50. Kolejne partie padły już łupem "Biało-Czerwonych". Po meczu Polsat Sport zapytał podopiecznych Nikoli Grbicia, kogo chcieliby widzieć ze złotym medalem piłkarskich mistrzostw świata oraz kogo typują do końcowego zwycięstwa w turnieju.

- Ja bym bardzo chciał, żeby to była Portugalia, za nią trzymam kciuki, ale jeśli nie ona, jeśli by to nie wypaliło, to stawiam, że to będzie Francja - powiedział Marcin Komenda. Te ekipy znajdują się w przeciwnych połówkach drabinki, więc możliwy jest taki skład starcia o czempionat.

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- Chciałoby się, żeby to była albo Portugalia, albo Argentyna. Wcześniej myślałem o Portugalii, o Cristiano Ronaldo, natomiast patrząc na to, co robi Leo Messi, to człowiek chciałby, żeby ten wielki piłkarz, wielki gracz mógł cieszyć się ze zwycięstwa na mundialu - to z kolei słowa Jakuba Popiwczaka.

Niemal identyczne zdanie ma Bartłomiej Bołądź.

Chciałbym, żeby Cristiano Ronaldo albo Lionel Messi

Wydawało się, że do konfrontacji tych dwóch gigantów będzie mogło dość w ćwierćfinale, jednak zawodnicy Roberto Martineza nie wygrali swojej grupy, więc na kursie kolizyjnym będą mieli potencjalnie innych rywali - np. Hiszpanię w 1/8.

Bartłomiej Lemiański przyznał, że nie wie. Z kolei Kamil Semeniuk typuje zwycięstwo Francji, ale chciałby, żeby dokonała tego Portugalia.

Głos zabrał także Wilfredo Leon.

Na moją odpowiedź będzie dużo kontrowersji, ale ja na razie kibicuję Argentynie

Najpewniej nawiązał do relacji argentyńsko-kubańskich. Ochłodziły się one od początku kadencji prezydenta Argentyny Javiera Mileia, który określa kubański system jako "dyktaturę". Kraj po ponad 30 latach zaczął głosować razem z USA przeciw rezolucjom potępiającym embargo na Kubę. Oczywiście formalnie stosunki dyplomatyczne istnieją, ale są bardziej napięte.

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