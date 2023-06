Wilfredo Leon podzielił się radosną nowiną. To wyjątkowy dzień

Żona siatkarza i sam Leon nie zdradzili na razie imienia, jakie będzie nosić ich pociecha. Córeczka to trzecie dziecko pary, która pobrała się w 2016 roku . Wcześniej na świat przyszła 6-letnia dziś Natalia i 4-letni obecnie Cristian.

Wilfredo Leon został ojcem rok po operacji kolana

Oprócz tych radosnych chwil Leon w filmiku zamieszczonym na Instagramie przypomniał sytuację, która miała miejsce dokładnie rok wcześniej. 7 czerwca 2022 r. przyjmujący przeszedł operację kolana. Kolejne miesiące spędził na rehabilitacji, przez co przegapił między innymi mistrzostwa świata w Polsce i Słowenii.

Urodzony na Kubie zawodnik, który pod koniec lipca skończy 30 lat, w tym sezonie ponownie znalazł uznanie w oczach Nikoli Grbicia. Selekcjoner powołał go do szerokiej kadry na sezon reprezentacyjny, ale nie zabrał na pierwszy turniej Ligi Narodów do Japonii. Drużyna bez Leona, Bartosza Kurka i kilku innych gwiazd wygrała jednak dwa pierwsze spotkania wygrała - pokonała 3:1 Francję i 3:2 Iran.