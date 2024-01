Wilfredo Leon odejdzie z Perugii? Te słowa nie zostawiają wątpliwości

Wszystko wskazuje na to, że Wilfredo Leon opuści Perugię po sześcioletnim pobycie we włoskiej Serie A. Z końcem sezonu kończy mu się kontrakt z obecnym klubem, sam siatkarz przyznał, że jego przyszłość leży gdzie indziej. Jaki kierunek obierze teraz zawodnik? Najwięcej mówi się i pisze o ligach japońskiej i tureckiej. A kto zastąpi Polaka we włoskim klubie? Doniesienia medialne mówią o... Aleksandrze Śliwce.