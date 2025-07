Niespełna rok później Leon zrewanżował się Francuzom za pozbawianie go olimpijskiego złota. W trakcie niedzielnego meczu w Ergo Arenie jego rola na boisku rosła niemal z każdą kolejną akcją . O ile jeszcze w pierwszym secie rywalizacji sporo piłek w ataku otrzymał Kewin Sasak , o tyle potem Marcin Komenda zdecydowanie najczęściej kierował je właśnie na lewe skrzydło, do Leona.

"Zagrał bardzo dobrze, mieliśmy naprawdę duże problemy, by go powstrzymać. Kiedy jest w formie, można starać się go blokować, bronić, ale to naprawdę trudne . Nawet nie wiem, ile punktów zdobył, ale było ich mnóstwo" - komplementował reprezentanta Polski tuż po meczu w rozmowie z Interia Sport Theo Faure .

Francuski atakujący sam zdobył 28 punktów i także spisał się świetnie, ale to zagrania Leona były decydujące. Urodzony na Kubie zawodnik sporo dodał zagrywką, notując trzy asy serwisowe . Sam po meczu nie porozmawiał z czekającymi na niego dziennikarzami i udał się prosto do szatni, ale o grze kolegi w samych superlatywach opowiadał Sasak.

"Na mnie już Leo nie robi wrażenia. Spędziłem z nim cały sezon i nawet w samej jego końcówce potrafił mnie czymś zaskoczyć" - zaczął z przekąsem i uśmiechem polski atakujący. Ale po chwili nie pozostawił wątpliwości co do swojej opinii o klubowym koledze z Bogdanki LUK Lublin.

"Takie mecze to u niego norma. Cieszę się, że mogę z nim grać, że gram w jego czasach. Może czasami pod względem sportowym nie dostaję przez to za dużo piłek, bo jest w gazie i wszystkie idą do niego, ale nie mogę na to narzekać. To sport drużynowy, każdy za każdego pójdzie w ogień" - podkreśla w rozmowie z Interia Sport Sasak.