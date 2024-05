Otóż w sobotę, gdy trwało przyjęcie zorganizowane przez Śliwkę i Gruszczyńską, należący do Leona klub CUK Anioły Toruń rozgrywał mecz w ramach turnieju finałowego drugiej ligi siatkarzy. Zespół w piątek pokonał UKS Spartę Grodzisk Mazowiecki 3:2, a następnego dnia stanął przed szansą na przypieczętowanie awansu. Ten dała wygrana 3:0 z Avią Solar Sędziszów Małopolski, ponieważ oba zespoły przegrały też z CM Soleus Klub Sportowy Rudziniec, przez co zarówno Anioły jak i CM Soleus po dwóch spotkaniach zapewniły sobie grę w wyższej klasie rozgrywkowej.

Wilfredo Leon już pewny wyjazdu na igrzyska?

Wiele wskazuje na to, że przed Leonem bardzo intensywny czas. Nie dość, że jego klub będzie musiał przygotować się do gdy w 1. lidze, to sam zawodnik przenosi się z Włoch do Polski, gdzie prawdopodobnie podpisze kontrakt z Bogdanką LUK Lublin. W najbliższych tygodniach czeka go z kolei walka o miejsce w składzie reprezentacji na igrzyska w Paryżu, chociaż sam zainteresowany ma świadomość, że prawdopodobnie jest "pewniakiem" w drużynie Nikoli Grbicia.