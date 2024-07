Wilfredo Leon ma problem. Nikola Grbić przekazał wieści o stanie zdrowia siatkarza

"Na ostatnim treningu w Spale delikatnie poczuł mięsień. To nic poważnego, ale nie chcę niczego ryzykować . Nie zagra w Memoriale Wagnera, ale to nic tak poważnego, by trzeba było się obawiać" - przekazał po spotkaniu z Egiptem Nikola Grbić .

Wilfredo Leon nie zagra w Memoriale Wagnera. Na igrzyska olimpijskie ma być gotowy

Trener reprezentacji Polski po spotkaniu z Egiptem zwracał uwagę na to, jak trudno mistrzom Europy zachować koncentrację w starciu ze zdecydowanie niżej notowanym przeciwnikiem . I to mimo że Egipcjanie będą grupowym rywalem "Biało-Czerwonych" na igrzyskach w Paryżu.

"Wiem, że trudno grać przeciwko rywalowi, który nie jest na najwyższym poziomie. A że wystąpił drugim składem, było jeszcze trudniej. Rozumiem, że podświadomie możesz wtedy nie być na swoim najwyższym poziomie. W końcu moi siatkarze to ludzie i wiedzą, że nie muszą dać z siebie stu procent, by wygrać. To więc normalne, że jest się trochę zrelaksowanym. Musimy jednak zrozumieć, że tam, gdzie jedziemy, będziemy znów się z nimi mierzyć. I każdy punkt, jaki zdobędziemy, może zrobić różnicę, zdecydować o awansie do ćwierćfinału lub rozstawieniu" - ocenia Grbić.