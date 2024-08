Wilfredo Leon jak gwiazda Pulp Fiction. Niepokój przed meczem o złoto

Osobliwe porównanie Ryszarda Boska. Mistrz olimpijski zaskoczył

Teraz oba zespoły zmierzą się ze sobą w finale igrzysk olimpijskich, a oczy polskich kibiców z pewnością będą zwrócone właśnie w kierunki Wilfredo Leona, który w półfinale z USA zagrał znakomicie i poprowadził drużynę do awansu. Ryszard Bosek ma pewne obawy w kontekście tego meczu finałowego, wskazując na doskonałą znajomość obu ekip. - Po pierwsze to będzie mecz dwóch drużyn, które znają się jak łyse konie - zwrócił uwagę w rozmowie z Polsat Sport Ryszard Bosek.

Mistrz olimpijski z 1976 roku błyskawicznie uspokoił wszystkich kibiców, zwracając uwagę na niesamowitą jakość Leona i umiejętność gry w najważniejszych momentach. - Wilfredo jest stworzony do takich akcji. Po to do nas przyszedł. Uniósł na barkach ten moment. Jest gotów. Leon jest jak Winston Wolfe z Pulp Fiction . Jest od czyszczenia, gdy sytuacja jest najtrudniejsza. To jemu szef naszego gangu Nikola Grbić powierzył najtrudniejsze zadanie - porównał Bosek.

- I Leon zadanie wykonał. Dla mnie Wilfredo zrobił wielką robotę nie tylko w ataku, na zagrywce, ale też w przyjęciu. To, jak poprawił ten element przez ostatnie dwa lata, to wielka rzecz. Przecież ci Amerykanie walili w niego non stop. I go nie złamali. Jednego asa i to takiego, którego by i Fornal nie podbił, na nim zrobili. Czapki z głów - zakończył całe rozważania na temat naszego przyjmującego były legendarny siatkarz. Finał Polska - Francja już w sobotę 10 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego o 13:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.