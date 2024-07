Wieści z obozu siatkarzy przed ceremonią otwarcia. Kurek się wygadał, decyzja zapadła

Ceremonia otwarcia igrzysk w Paryżu bez polskich siatkarzy

"Jako drużyna nie idziemy w tym roku na ceremonię otwarcia" - oznajmił wprost. "Klątwa mnie nie interesuje. Bardziej chodzi o to, że to musi być ktoś, kto się tam na pewno pojawi i godnie tą flagę poniesie. Uważam, że wybór jest bardzo trafiony. Anita Włodarczyk - wiadomo, królowa lekkoatletyki w Polsce, a co do Przemka Zamojskiego, to myślę, że to będą fajne igrzyska dla koszykarzy 3x3. Na pewno celują w medal. To nowa, dynamiczna dyscyplina i uważam, że takie skierowanie kamer na nią może jej bardzo pomóc" - dodał, wypowiadając się na temat słynnej klątwy chorążego.