Wieści dla polskich siatkarzy przyszły wieczorem. Nikola Grbić liczy na reakcję z Francją

Stawką dzisiejszego spotkania nie będzie więc walka o awans, ale mimo wszystko to coś więcej niż prestiż i narracja o rewanżu za przegrany finał olimpijski - choć to faktycznie pierwszy oficjalny mecz obu drużyn od boju o złoto w Paryżu. Jest nią również poprawienie nastrojów wokół kadry, a także pewności siebie odmienionej drużyny .

Od początku chciałem grać z Francją zawodnikami, którzy najprawdopodobniej wystąpią w ćwierćfinale. Mam jakiś pomysł, ale co będzie na boisku, nie wiem. Myślałem, że wygramy 3:0 albo 3:1, mieliśmy wszystko w swoich rękach. Niestety, musieliśmy zmieniać wszystko, by próbować wygrać mecz

"Mecz z Polską będzie trudny. Ważne, byśmy mieli w nim odpowiednią energię. Wiele zespołów dokonuje zmian. W tym momencie sezonu trudno jest o to, by drużyna cały czas prezentowała bardzo dobrą formę, zwłaszcza jeśli chodzi o czołówkę. Daliśmy więcej odpoczynku zawodnikom, a teraz potrzebujemy czasu, by doszli do siebie fizycznie, technicznie. To sprawia trudności, ale nie jest problemem, bo było zaplanowane. Polska zrobiła to samo" - przekonuje szkoleniowiec Francuzów.