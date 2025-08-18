Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielkie zwycięstwo z Włochami, a teraz takie słowa Grbicia. Gwiazdor nie pojedzie na mundial

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski siatkarzy pierwszą część sezonu reprezentacyjnego musi zaliczyć do udanych, bo udało się ją zakończyć wygraną w Lidze Narodów w imponującym stylu. Niedługo po turnieju w Chinach kadra rozpoczęła przygotowania do mistrzostw świata, a do treningów wrócili Bartosz Kurek i Norbert Huber. Jak się okazuje, Nikola Grbić już zdecydował, że na mundial nie poleci jeden z gwiazdorów, co otwarcie przyznał w rozmowie ze "Sport.pl".

Nikola Grbić
Nikola GrbićPanoramic/SIPA/SIPA/SIPA/East News / Iwanczuk/Sport/REPORTEREast News

Nikola Grbić przejął władze w siatkarskiej reprezentacji Polski na początku 2022 roku. Od tego roku Biało-Czerwoni bardzo regularnie odnoszą sukcesy, a sam Grbić kolekcjonuje kolejne medale. Wystarczy powiedzieć, że nasza kadra z każdej kolejnej oficjalnej imprezy pod wodzą serbskiego selekcjonera wraca z medalem i umacnia się na prowadzeniu w rankingu FIVB. 

Nie jest jednak tak, że wszystkie decyzje i wybory Grbicia są kwestionowane. Wystarczy przypomnieć sobie to, co działo się przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Grbić musiał wówczas wybrać dwóch rezerwowych przyjmujących z trójki: Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka oraz Bartosz Bednorz. W oczach większości ekspertów na bazie sportowych argumentów Bednorz miał być pewien biletu do Paryża. 

Trudna decyzja przed Grbiciem. Gwiazdor zostanie w domu

Ostatecznie jednak to właśnie były przyjmujący włoskiej Modeny został w domu, co spotkało się ze sporą burzą wśród kibiców i ekspertów. Decyzja Grbicia się obroniła, bo Biało-Czerwoni we Francji przełamali swoją olimpijską "klątwę" i wrócili do Polski ze srebrnymi medalami na swoich szyjach. Jak się okazuje, Serb ponownie będzie musiał skreślić jedną z gwiazd. 

Tak przynajmniej wynika ze słów, które padły w rozmowie ze "Sport.pl". - Chcę mieć dwóch rozgrywających, dwóch atakujących, dwóch libero i czterech środkowych - powiedział w kontekście wyboru kadry na mistrzostwa świata na Filipinach. To oznacza, że zostają tylko cztery miejsca dla przyjmujących, a bogactwo na tej pozycji jest naprawdę niesamowite. Wydaje się, że trójka: Wilfredo Leon, Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk może być pewna powołania.

Poza nimi w Zakopanem trenują jeszcze wspomniany już Bednorz oraz Artur Szalpuk. Mowa o dwóch naprawdę uznanych postaciach polskiej siatkówki. Bednorz medalu mistrzostw świata jeszcze nie ma, Szalpuk był w kadrze, która w 2018 roku sięgnęła po tytuł najlepszej reprezentacyjnej drużyny świata. W ostatnich latach zdecydowanie lepszą pozycję miał Bednorz. Wydaje się pewne, że jeden z tej dwójki na Filipiny nie poleci.

Jakub Bednaruk o powołaniach: Przygotowywałem się, by nie spaść z krzesła. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Mężczyzna w średnim wieku w sportowej koszulce z napisem POLSKA, poważny wyraz twarzy, wyraziste światło w tle, wyeksponowany logotyp 4F na koszulce.
Nikola GrbićOliwia DomanskaEast News
Dwóch siatkarzy w czerwonych koszulkach reprezentacji Polski stoi pośród rozgrywanego meczu, jeden widoczny z profilu z numerem 10, drugi od tyłu z numerem 34, sylwetki na tle rozmytej widowni.
Bartosz BednorzMateusz BireckiAFP
Artur Szalpuk
Artur SzalpukMarcin Golba/NurPhotoAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja