Wielkie zmiany w reprezentacji Polski. To pewne, Nikola Grbić już ogłosił

Nikola Grbić kompletuje sztab przed sezonem. Będzie sporo zmian

- Piotr Graban będzie z młodszymi rocznikami. Nie chcę jednak spekulować o konkretnych nazwiskach. Na pewno będę miał jednego asystenta. Co do drugiego, muszę jeszcze zdobyć potwierdzenie. Chcę, by moi współpracownicy byli usatysfakcjonowani kontraktami. Musimy więc zaczekać i liczyć na to, że wszyscy dojdą do porozumienia - skomentował trener.