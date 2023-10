Wielkie emocje w meczu rywali Polaków. Zdecydował tie-break

Co prawda kraj Beneluksu na początek przegrał z Polską, ale dopiero po tie-breaku, ale potem pokonał Chiny i Holandię , która miała być jednym z faworytów do awansu.

Siatkówka. Zacięty mecz Argentyny z Belgią

"Biało-Czerwoni" przystąpili do turnieju w Chinach nieco osłabieni, bowiem z powodu kontuzji biodra sezon kadrowy zakończył już kapitan Bartosz Kurek. W Xi’an zastąpił go Bartłomiej Bołądź. To jedyna zmiana, której dokonał trener Nikola Grbić w porównaniu do mistrzostw Europy. W ekipie ponownie zabrakło także środkowego Mateusza Bieńka, który wciąż wraca do zdrowia po urazie stopy, którego doznał w turnieju finałowym Ligi Narodów.