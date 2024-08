Wielkie emocje Mateusza Bieńka. "Urwijcie mi dwie nogi!"

Pewnie przed turniejem, gdyby ktoś mnie zapytał, czy dam sobie urwać nogę za medal, to powiedziałbym: urwijcie mi dwie nogi! Teraz już ten medal mam. To pokazuje, jak cholernie dobry jest ten zespół. Mocny. Nas takie przeciwności losu nie są w stanie złamać. Wzmacniają nas. Najpierw wypadł "Forni" (Tomasz Fornal - przyp. TK), potem ja, dzisiaj "Zati" (Paweł Zatorski - przyp. TK) prawie urwał rękę i do tego uraz Marcina Janusza. To pokazuje, jak jesteśmy mocni. Mimo tych problemów - wygrywamy. Inny pewnie takie sytuacje by dobiły i złamały. Nas wzmacniają. Dlatego ten zespół już tyle wygrał. Jest ogromne wzruszenie

~ dodał.