To nie jest łatwe. Ja wiem dlaczego Bartek dotąd nie grał, ale od 2 miesięcy pracuje i trenował z nami w Spale. Jest jednak kwestia też tego, że nie chcę teraz nadmiernie ryzykować. Bo jeśli on wróci na parkiet, to nie możesz kontrolować sytuacji w meczu. Każda piła jest na sto procent i gdyby on nie był w pełni gotowy, to ryzykujemy, że może mieć kontuzję i skończy sezon - zwrócił uwagę szkoleniowiec.