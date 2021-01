Siatkarska Liga Narodów 2021 zostanie rozegrana w jednym miejscu w "bańce". Decyzja FIVB ma na celu zapewnić uczestnikom imprezy większe bezpieczeństwo. Gdzie zostaną rozegrane turnieje siatkarzy i siatkarek? Światowa federacja ogłosi gospodarzy obu imprez w lutym.

Koncepcja "bańki" (secure bubble) ma na celu ochronę zdrowia uczestników i zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem. Wszystkie 16 reprezentacji ma zostać skoszarowanych w jednym kraju, w bezpiecznym środowisku na okres około 40 dni. Pozwoli to uniknąć charakterystycznych dla tej imprezy podróży. Uczestnicy będą poddawani częstym testom na COVID-19.

Mecze pierwszej fazy, podobnie jak w poprzednich latach, będą rozgrywane w formacie każdy z każdym. Zostanie więc zachowany format LN z poprzednich edycji. Takie same zasady będą dotyczyły zarówno zmagań siatkarzy, jak i siatkarek.

Rada VNL zatwierdziła tę koncepcję podczas wtorkowego spotkania online. W lutym FIVB ma ogłosić gdzie zostaną rozegrane turnieje siatkarzy i siatkarek w ramach Ligi Narodów. Liga Narodów powstała w 2018 roku. Zastąpiła rozgrywki Ligi Światowej siatkarzy oraz World Grand Prix siatkarek. To niezwykle wymagające rozgrywki. Występuje w nich 16 reprezentacji, które rywalizują systemem "każdy z każdym". Każda z drużyn rozgrywa więc po 15 meczów w fazie interkontynentalnej. W poprzednich edycjach rozgrywane były one w pięciu turniejach organizowanych tydzień po tygodniu w różnych krajach. Pięć czołowych drużyn i gospodarz turnieju finałowego uzyskiwały kwalifikację do Final Six. Najlepsze ekipy w ciągu sześciu tygodni rozgrywały więc aż 19 spotkań.

W rywalizacji mężczyzn w LN 2018 i 2019 triumfowała reprezentacja Rosji, natomiast wśród siatkarek dwukrotnie najlepsze były reprezentantki USA. Największym sukcesem reprezentacji Polski był brązowy medal, wywalczony przez siatkarzy w 2019 roku w Chicago. W 2020 roku rozgrywki zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa.

W tegorocznej edycji trzy turnieje miały zostać rozegrane w Polsce: w dniach 14-16 maja i 28-30 maja (siatkarze) oraz 1-3 czerwca (siatkarki). Już w listopadzie ogłoszono, że gospodarzem drugiego turnieju panów będzie Gdańsk. Finały kobiet miały się odbyć w Chinach, a mężczyzn we Włoszech (23-27 czerwca).

