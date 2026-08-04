Wielka zmiana u Fornala. Sam z dumą ogłasza. Otrzymał zaskakującą ofertę

Znany dietetyk Michał Wrzosek do spółki z Tomaszem Fornalem opublikowali w lutym film o nazwie: "Zrobiłem metamorfozę najlepszego polskiego siatkarza!" obrazujący efekty współpracy obu panów.

Huczało od plotek o Fornalu i Jeleniewskiej. Siatkarz wreszcie przemówił, postawił sprawę jasno

Przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski postanowił bowiem spróbować zmiany w swoim dotychczasowym stylu życia. I właśnie między innymi o to zapytał go w swoim podcaście Grzegorz Krychowiak. A Tomasz Fornal opowiedział o szczegółach całej akcji.

- To było podsumowanie 100 dni mojej przemiany. Ja jako sportowiec zawsze miałem takie podejście: jedz co chcesz, głowa jest najważniejsza, ty masz się dobrze czuć. Oczywiście, to nie jest też tak, że codziennie jadłem fast foody, pizzę, burgery i sam syf, bo nie. Ale nie zwracałem uwagi na to, ile jem warzyw, nie zwracałem uwagi na to, ile jest białka w mojej diecie, ile jest węglowodanów i tak dalej. Po prostu jadłem to, na co miałem ochotę - zdradził 28-letni siatkarz reprezentacji Polski.

Dopiero z czasem zrozumiałem, powiedzmy po tej metamorfozie, że jedzenie ma ogromny wpływ na to, jak się czujesz i jak funkcjonujesz

Tomasz Fornal ujawnia w sprawie swojej wielkiej metamorfozy

Skąd u asa naszej drużyny narodowej pomysł na zmianę swojej diety i poddanie się przemianie?

- Rok temu byłem na podcaście u Michała, zaczęliśmy rozmawiać i razem doszliśmy do takiego wniosku, że spróbuję przez 100 dni i jak poczuję zmianę, będę to sobie kontynuował. A jak stwierdzę, że to nie dla mnie to nie będę musiał - opowiedział Tomasz Fornal.

Tytuł MVP, a to nie koniec. Fornal obsypany po finale. Sam się pochwalił

Wówczas otrzymał od Grzegorza Krychowiaka zaskakującą propozycję.

- W takim razie zróbmy po tym podcaście metamorfozę, że przez 100 dni będziesz chodził w garniturze i zobaczymy czy ci się spodoba, czy nie - powiedział gospodarz programu.

- A to mi pomoże w siatkówce - zapytał z uśmiechem jego gość.

- Różne są metamorfozy. Zobaczymy, czy ci się spodoba - spuentował temat "Krycha". A jednocześnie zaproponował, że sam za pośrednictwem swojej marki może przygotować dla niego garnitur szyty na miarę.

Tomasz Fornal Volleyball World materiały prasowe

Tomasz Fornal volleyballworld.com materiały prasowe





Najlepsze akcje Polaków w fazie play-off Ligi Narodów [WIDEO] Polsat Sport