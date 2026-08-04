Wielka zmiana u Fornala. Sam z dumą ogłasza. Otrzymał zaskakującą ofertę

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Tomasz Fornal był gościem ostatniego odcinka podcastu "W stylu Krychowiaka" na kanale RMF FM. Były piłkarz reprezentacji Polski pytał naszego siatkarza między innymi o metamorfozę, której zdecydował się poddać. Nasz przyjmujący i świeżo upieczony MVP Ligi Narodów opowiedział o jej szczegółach, a następnie otrzymał od gospodarza programu zaskakującą ofertę dotyczącą kolejnej przemiany.

Tomasz Fornal z jasnymi włosami i brodą, ubrany w czarną bluzę, trzyma smartfon w dłoni
Tomasz FornalAliaksandr Valodzin/East NewsEast News

Znany dietetyk Michał Wrzosek do spółki z Tomaszem Fornalem opublikowali w lutym film o nazwie: "Zrobiłem metamorfozę najlepszego polskiego siatkarza!" obrazujący efekty współpracy obu panów.

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Przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski postanowił bowiem spróbować zmiany w swoim dotychczasowym stylu życia. I właśnie między innymi o to zapytał go w swoim podcaście Grzegorz Krychowiak. A Tomasz Fornal opowiedział o szczegółach całej akcji.

- To było podsumowanie 100 dni mojej przemiany. Ja jako sportowiec zawsze miałem takie podejście: jedz co chcesz, głowa jest najważniejsza, ty masz się dobrze czuć. Oczywiście, to nie jest też tak, że codziennie jadłem fast foody, pizzę, burgery i sam syf, bo nie. Ale nie zwracałem uwagi na to, ile jem warzyw, nie zwracałem uwagi na to, ile jest białka w mojej diecie, ile jest węglowodanów i tak dalej. Po prostu jadłem to, na co miałem ochotę - zdradził 28-letni siatkarz reprezentacji Polski.

Dopiero z czasem zrozumiałem, powiedzmy po tej metamorfozie, że jedzenie ma ogromny wpływ na to, jak się czujesz i jak funkcjonujesz
dodał

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Tomasz Brożek

Tomasz Fornal ujawnia w sprawie swojej wielkiej metamorfozy

Skąd u asa naszej drużyny narodowej pomysł na zmianę swojej diety i poddanie się przemianie?

- Rok temu byłem na podcaście u Michała, zaczęliśmy rozmawiać i razem doszliśmy do takiego wniosku, że spróbuję przez 100 dni i jak poczuję zmianę, będę to sobie kontynuował. A jak stwierdzę, że to nie dla mnie to nie będę musiał - opowiedział Tomasz Fornal.

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Wówczas otrzymał od Grzegorza Krychowiaka zaskakującą propozycję.

- W takim razie zróbmy po tym podcaście metamorfozę, że przez 100 dni będziesz chodził w garniturze i zobaczymy czy ci się spodoba, czy nie - powiedział gospodarz programu.

- A to mi pomoże w siatkówce - zapytał z uśmiechem jego gość.

- Różne są metamorfozy. Zobaczymy, czy ci się spodoba - spuentował temat "Krycha". A jednocześnie zaproponował, że sam za pośrednictwem swojej marki może przygotować dla niego garnitur szyty na miarę.

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Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
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