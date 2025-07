Wielka ulga polskich siatkarzy. A już pachniało "rekordem", rywale tylko na to czekali

"Czy bez moich zagrywek mecz wyglądałby inaczej? Nie, ale wynik byłby wtedy bardzo blisko. Iran to nie jest zespół, który nie potrafi grać. A my mamy kilku zawodników, którzy muszą wrócić do swojej najwyższej formy" - przyznał po spotkaniu Wilfredo Leon. Przyjmujący debiutował w biało-czerwonych barwach w tym sezonie reprezentacyjnym. I od razu najadł się strachu, ponieważ porażka w piątym secie mogła okazać się dla Polaków katastrofalna. A chodzi o ranking FIVB. Gdyby nasi rywale zakończyli potyczkę wygraną piłką, to z konta Europejczyków ubyłoby ponad 13 punktów.