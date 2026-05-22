Więcej meczów w kadrze niż w PlusLidze. Dwa nazwiska, Grbić znów zaskakuje

W spokojnym stylu "Biało-Czerwoni" rozpoczynają bardzo ważny sezon, który zakończy się mistrzostwami Europy. Działacze PZPS zaplanowali turniej towarzyski w województwie śląskim. Dla Nikoli Grbicia to doskonała okazja, by przyjrzeć się nieoczywistym zawodnikom. I Serb już podczas pierwszego spotkania zaskoczył swoimi wyborami. Z Serbami gospodarze zagrali w eksperymentalnym składzie. Najstarszym siatkarzem znajdującym się po naszej stronie siatki był Bartłomiej Lemański.

Nie zabrakło także debiutantów w seniorskiej kadrze. Wielki moment w Sosnowcu przeżyli Jakub Przybyłkowicz oraz Michał Grabek. Mowa o dwóch nastolatkach, którzy dopiero wkraczają w świat dorosłej siatkówki. Mało tego, póki co żaden z nich nie zagrał choćby jednego meczu w PlusLidze. Obaj dali radę i pokazali się z naprawdę dobrej strony jak na tak mało doświadczonych graczy. Jednocześnie napisali piękną historię, bo rzadko zdarzają się sytuacje, gdy debiutuje się w reprezentacji przed pierwszą potyczką w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Przybyłkowicz i Grabek z debiutem w kadrze. Obaj jeszcze nie grali w PlusLidze

Do tej pory były to zaledwie cztery nazwiska, licząc wspomnianych w tym tekście dwóch młodzianów. Jakub Balcerzak odnotował, że podobne chwile przeżywali wcześniej Jakub Nowak oraz Marcel Bakaj. Zwłaszcza ten pierwszy robi teraz świetną karierę, bo na dobre zadomowił się w kadrze. "Już tylko kwestia czasu z trafieniem do klubów PlusLigi i będą mocno rozchwytywani" - zauważył w komentarzu pan Marcin. Nadchodzących transferów nie mogą doczekać się również pozostali kibice.

"Odebrałem to bardzo dobrze. Gdy wchodziłem na boisko, był dreszczyk emocji. Ale jestem bardzo zadowolony z tego debiutu, dziękuję trenerowi, że dał mi szansę. Bardziej nogi drżały niż czułem takie motyle w brzuchu, ale kiedy rozegrałem pierwszą piłkę i Kuba Majchrzak ją skończył, ciśnienie troszkę ze mnie zeszło" - powiedział z kolei na naszych łamach Jakub Przybyłkowicz. Kto wie, być może 17-latek dostanie szansę także dzisiaj w Katowicach. Tekstowa relacja na żywo ze spotkania z Ukrainą w Interia Sport.

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News

Z Serbią zagrało aż ośmiu debiutantów. Pierwszy z prawej Jakub Przybyłkowicz Art Service PAP

Nikola Grbić swoimi powołaniami często wzbudzał dyskusję





