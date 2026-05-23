Wicemistrzowie świata na deskach. Kadra Grbicia już triumfuje, podwójne zwycięstwo

Sobotni mecz przyciągnął na trybuny katowickiego Spodka wyraźnie więcej kibiców niż rozegrane dzień wcześniej zwycięskie spotkanie Polski z Ukrainą. Po popołudniowej wygranej Ukraińców z Serbami było zaś jasne, że stawką rywalizacji "Biało-Czerwonych" z Bułgarią będzie pierwsze miejsce w turnieju rozgrywanym w Katowicach i Sosnowcu.

W dwóch pierwszych meczach selekcjoner Nikola Grbić dał szansę gry aż 12 debiutantom. Na spotkanie z Bułgarią włączył do składu jeszcze jednego, rozgrywającego Błażeja Bienia. 21-letni zawodnik nie znalazł się ostatecznie na liście zgłoszonej do Ligi Narodów, a w sobotę rozpoczął w rezerwie - miejsce w szóstce po raz kolejny zajął Marcel Bakaj.

Znakomite otwarcie polskich siatkarzy. Aleksander Śliwka jak profesor

Po zwycięstwie z Ukrainą Grbić dokonał dwóch zmian w podstawowym składzie: w szóstce pojawił się środkowy Adrian Markiewicz i atakujący Alaksiej Nasewicz. To właśnie ten drugi zdobył pierwszy punkt dla Polski w tym spotkaniu. W pierwszej partii zdobył ich łącznie pięć.

Jak profesor od początku grał Aleksander Śliwka. Najbardziej doświadczony siatkarz na boisku i nowy kapitan kadry już dzień wcześniej przyznawał, że jest w niej również po to, by podpowiadać młodszym kolegom. W pierwszym secie przede wszystkim dawał im jednak przykład świetną grą. Szybko skończył trzy piłki w ataku, a przy jego zagrywkach w połowie seta "Biało-Czerwoni" na dobre odskoczyli rywalom, obejmując prowadzenie 15:8.

Po wejściu z rezerwy asem serwisowym błysnął też 19-letni Bartosz Zych. I choć Bułgarzy w końcówce próbowali nieco zmniejszyć straty, wszystko zakończył pojedynczy blok Markiewicza - Polska wygrała 25:17.

Bułgarzy to wicemistrzowie świata z ubiegłego roku. W Polsce pokonali już Ukrainę i Serbię, ale u progu sezonu również brakuje u nich trzech ważnych zawodników - braci Nikołowów i Aleksa Grozdanowa.

W drugiej partii trzymali się jednak blisko gospodarzy. Mimo to punktowy blok dał Polsce prowadzenie 11:9. Po chwili przewaga jeszcze wzrosła, a debiutu doczekał się Bień. "Biało-Czerwoni" utrzymywali się dwa, trzy punkty przed rywalami. Po autowym ataku Michała Gierżota zostało z tego tylko jedno "oczko", ale ten sam przyjmujący w kilku kolejnych akcjach spisał się bardzo dobrze i drużyna Grbicia na dobre uciekła rywalom. Gierżot zdobył w drugiej partii siedem punktów, a Polska wygrała 25:17.

Siatkówka. Polska lepsza od Bułgarii, triumf w Silesia Cup

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich spotkań, tym razem Grbić nie zdecydował się na większe przetasowania w składzie po drugim secie. Zmienił jedynie środkowego - szansę dostał Szymon Jakubiszak. Ale to drugi środkowy Bartłomiej Lemański już na początku trzeciego seta błysnął efektownymi blokami. Do tego punkt zagrywką zdobył Nasewicz i Polska prowadziła już 9:3.

A Lemański swoje zrobił też w polu zagrywki, przewaga wzrosła aż do dziewięciu punktów. Po drugiej stronie było coraz więcej chaosu i błędów. Ostatecznie Polska bez problemów rozbiła rywali 25:15, aż pięć punktów zdobywając blokiem.

Wynik 3:0 oznaczał zwycięstwo "Biało-Czerwonych" w całym katowicko-sosnowieckim turnieju. To nie był jednak koniec gry w Katowicach, bo jeszcze przed meczem trenerzy obu drużyn umówili się na rozegranie czterech setów. Grbić posłał do gry tych, którzy w trakcie turnieju grali najmniej - jak Zych, Dawid Dulski czy Jakub Kiedos. W połowie seta polska drużyna zyskała dwa punkty przewagi. Tyle że po chwili ją zmarnowała. Ostatecznie lepsi okazali się rywale, zwyciężając 25:22.

Spotkanie z Bułgarią było ostatnim oficjalnym sprawdzianem reprezentacji Polski przed startem Ligi Narodów. Przed kadrą Grbicia jeszcze ostatnie dni treningów w Spale. Potem wybrańcy Serba polecą do Linyi w Chinach, gdzie 10 czerwca rozpoczną rozgrywki Ligi Narodów od meczu z Kubą.

Z Katowic Damian Gołąb

Aleksander Śliwka Marcin Golba AFP

Maksymilian Granieczny Piotr Matusewicz East News

Nikola Grbić Marcin Golba AFP





Kamil Semeniuk: Nigdy nie wyobrażałem sobie, że znajdę się w Alei Gwiazd Siatkówki Polsat Sport