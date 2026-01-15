We Włoszech znowu głośno o polskim siatkarzu. Kapitalna forma gwiazdy kadry

Po bardzo dobrym sezonie reprezentacyjnym Kamil Semeniuk wrócił do Włoch, a dokładniej do ekipy Sir Sicoma Monini Perugii, w której występuje od 2022 roku. Nasz zawodnik jest podstawowym przyjmującym i zdaje się być w hierarchii Angelo Lorenzettiego bardzo wysoko.

Co więcej, Polak w trakcie aktualnej kampanii spisuje się bardzo dobrze. W 15 rozegranych spotkaniach zdobył 123 punkty i niejednokrotnie prowadził ekipę do wygranej. Jeszcze lepiej prezentuje się w aspektach defensywnych, bowiem ma aż 29,5 proc. przyjęcia perfekcyjnego, co jest jednym z najwyższych wyników w całej lidze.

Nie inaczej było w przypadku środowego starcia Perugii z ekipą Cuneo Volley, czyli przedstawicielem dolnej części tabeli. Rywalizacja była stosunkowo wyrównana, gdyż każdy z setów rozstrzygał się w samej końcówce. Finalnie jednak to właśnie faworyci zwyciężyli 3:0 (29:27, 25:23, 25:22) i utrzymali prowadzenie we włoskiej Serie A1.

Cały mecz rozegrał wspomniany już Semeniuk. Zawodnik Nikoli Grbicia kolejny raz udowodnił dobrą dyspozycję i był jednym z liderów swojego zespołu.

Semeniuk znów zagrał na wysokim poziomie

Polski przyjmujący na przestrzeni trzech setów zdołał zdobyć 13 punktów. Atakował ze skutecznością 46 proc. kończąc 12 na 26 piłek. Do tego dołożył jeden as serwisowy. Dobrze prezentował się także w przyjęciu i zanotował aż 57 proc. przyjęcia pozytywnego i 50 proc. przyjęcia perfekcyjnego.

Dobrze spisał się także Wassim Ben Tara, czyli mający polskie korzenie atakujący. Ten zanotował na swoim koncie 15 punktów i był najlepiej punktującym zawodnikiem w swojej drużynie.

Następne spotkanie Sir Sicoma Monini Perugia rozegra w środę 21 stycznia. Będzie to rywalizacja w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów z Berlin Recycling Volleys. Jego początek zaplanowany jest na godz. 20:30.

Kamil Semeniuk IPA Sport/ABACA/Abaca East News

Kamil Semeniuk, przyjmujący Perugii volleyballworld.com materiały prasowe

Kamil Semeniuk VolleyballWorld materiały prasowe