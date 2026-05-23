W miniony weekend turniejem Final Four Ligi Mistrzów oficjalnie zakończył się sezon klubowy 2025/2026. W nim udział wzięła ekipa PGE Projektu Warszawa, która najpierw wywalczyła brąz mistrzostw Polski, a następnie w Turynie niestety zajęła 4. miejsce. W jej składzie brylował Bartosz Firszt, który po kontuzji Bartosza Bednorza w pełni wykorzystał swoją szansę i notował znakomite występy. Te poskutkowały dość niespodziewanym powołaniem do reprezentacji Polski Nikoli Grbicia.

Co czuł i jak na to zareagował sam zainteresowany? Jak tłumaczył w rozmowie z Interią, by dojść do siebie potrzebował... kilku godzin. Do tego nie krył swojej radości, że serbski szkoleniowiec postanowił mu zaufać.

- Niedowierzanie. Obudziłem się kilka chwil wcześniej i byłem bardzo zaspany, także nie mogłem uwierzyć co się wokół mnie dzieje. Potrzebowałem kilka dobrych godzin, by zrozumieć, co się stało. Duży szok, ogromna radość, a również odpowiedzialność. Byłem bardzo szczęśliwy, że trener mi zaufał - mówił.

Do drużyny dołączył właściwie "z marszu", a na debiut w narodowych barwach długo nie musiał czekać. Kadra po środowej porażce 2:3 z Serbią przeniosła się do Katowic, a w popularnym Spodku zmierzyła się z Ukrainą. W pierwszym składzie pojawił się właśnie 27-latek. I miał spory wkład w wynik tego meczu (3:1). Niedługo po ostatniej piłce krótko podsumował swój występ. Co ciekawe, mentalnie przygotowywał się do tego już od poprzedniego dnia.

- Gdzieś tam spodziewałem się wcześniej, że mogę dziś zacząć w pierwszym składzie. Nastawiłem trochę głowę, myślę, że nawet wczoraj. Zasadniczo czułem spory spokój i ciesze się, że mnie nie zjadła trema. Była duża duma, gdy zagrano Mazurek Dąbrowskiego i spore szczęście, że tu jestem. Przede wszystkim chciałem być skupiony nie na tym, co się dzieje wokół tylko skupić się na meczu, bo to jest najważniejsze i sądzę, że udało mi się zrobić, jak to się mówi po angielsku "lock in" (z ang. pełne skupienie) - zdradził.

Wiadomo, że zawsze może być lepiej. Wykręcić lepsze procenty, lepiej przyjąć, lepiej zagrać, ale koniec końców jest to mój debiut i bardzo się ciesze, że potrafiłem wejść i pomóc drużynie

Debiutant Grbicia podał ocenę. "Jestem krytyczny"

Poproszony o ocenę swojego występu wskazuje między 6,5, a 7. Po odpowiedzi, że jest to stosunkowo niska ocena przyznaje, że jest wobec siebie krytyczny. Po chwili w humorystyczny sposób uzupełnia, że mógłby dać jeszcze niżej.

- Daje sobie 6,5, maks 7. Jestem krytyczny wobec siebie. Mogę dać niżej, ale nie chcę z siebie robić bohatera (śmiech) - przyznał.

Na koniec opowiedział nieco o swojej formie - szczególnie fizycznej. W końcu ostatnie tygodnie były dla niego bardzo wyczerpujące, ponieważ jak już wspomnieliśmy jego PGE Projekt Warszawa rywalizował na dwóch frontach o najwyższe cele. Mimo to zaznacza, że czuje się dobrze i jest gotowy na następne wyzwania.

- Jest to mój pierwszy taki sezon, gdzie miałem aż tak intensywną końcówkę sezonu, bo graliśmy co trzy dni, do tego Final Four Ligi Mistrzów. Co chwile były mecze, więc mój organizm nie jest jeszcze do tego przystosowany, ale czuje się dobrze! Mam nadzieję, że to zaowocuje tutaj na kadrze - powiedział.

Siatkarzy reprezentacji Polski czeka jeszcze jedno wyzwanie. W sobotę o godz. 20:00 na zakończenie pierwszego turnieju towarzyskiego zmierzą się z Bułgarią. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Bartosz Firszt w barwach PGE Projektu Warszawa Foto Olimpik AFP

Karol Kłos (z lewej) i Bartosz Firszt CEV.eu materiały prasowe

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News





Roman Kosecki pofarbuje włosy w barwy Legii? Jest jeden warunek Polsat Sport