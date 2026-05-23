Wdarł się do kadry Grbicia, teraz taki debiut. Ocena nadeszła błyskawicznie

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Po porażce z Serbią kadra Nikoli Grbicia zanotowała premierowe w sezonie 2026 zwycięstwo i wygrała 3:1 z Ukrainą. Na boisku zameldowało się kilku debiutantów, a jednym z nich był Bartosz Firszt. Przyjmujący dość niespodziewanie został dowołany do kadry po kapitalnej końcówce kampanii klubowej. W rozmowie z Interią podsumował spotkanie. I się ocenił - w sposób zaskakujący.

Siatkówka: Bartosz Firszt opisał swój debiut w reprezentacji
Bartosz Firszt i Maksymilian Granieczny w barwach reprezentacji Polski PAWEL PIOTROWSKI/400MM.PL/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W miniony weekend turniejem Final Four Ligi Mistrzów oficjalnie zakończył się sezon klubowy 2025/2026. W nim udział wzięła ekipa PGE Projektu Warszawa, która najpierw wywalczyła brąz mistrzostw Polski, a następnie w Turynie niestety zajęła 4. miejsce. W jej składzie brylował Bartosz Firszt, który po kontuzji Bartosza Bednorza w pełni wykorzystał swoją szansę i notował znakomite występy. Te poskutkowały dość niespodziewanym powołaniem do reprezentacji Polski Nikoli Grbicia.

Co czuł i jak na to zareagował sam zainteresowany? Jak tłumaczył w rozmowie z Interią, by dojść do siebie potrzebował... kilku godzin. Do tego nie krył swojej radości, że serbski szkoleniowiec postanowił mu zaufać.

- Niedowierzanie. Obudziłem się kilka chwil wcześniej i byłem bardzo zaspany, także nie mogłem uwierzyć co się wokół mnie dzieje. Potrzebowałem kilka dobrych godzin, by zrozumieć, co się stało. Duży szok, ogromna radość, a również odpowiedzialność. Byłem bardzo szczęśliwy, że trener mi zaufał - mówił.

Zobacz również:

Mecz Serbia - Bułgaria
Reprezentacja siatkarzy

Pokonali Polaków, teraz taki mecz z wicemistrzami świata. Decydował tie-break

Paweł Nowak
Paweł Nowak

Do drużyny dołączył właściwie "z marszu", a na debiut w narodowych barwach długo nie musiał czekać. Kadra po środowej porażce 2:3 z Serbią przeniosła się do Katowic, a w popularnym Spodku zmierzyła się z Ukrainą. W pierwszym składzie pojawił się właśnie 27-latek. I miał spory wkład w wynik tego meczu (3:1). Niedługo po ostatniej piłce krótko podsumował swój występ. Co ciekawe, mentalnie przygotowywał się do tego już od poprzedniego dnia.

- Gdzieś tam spodziewałem się wcześniej, że mogę dziś zacząć w pierwszym składzie. Nastawiłem trochę głowę, myślę, że nawet wczoraj. Zasadniczo czułem spory spokój i ciesze się, że mnie nie zjadła trema. Była duża duma, gdy zagrano Mazurek Dąbrowskiego i spore szczęście, że tu jestem. Przede wszystkim chciałem być skupiony nie na tym, co się dzieje wokół tylko skupić się na meczu, bo to jest najważniejsze i sądzę, że udało mi się zrobić, jak to się mówi po angielsku "lock in" (z ang. pełne skupienie) - zdradził.

Wiadomo, że zawsze może być lepiej. Wykręcić lepsze procenty, lepiej przyjąć, lepiej zagrać, ale koniec końców jest to mój debiut i bardzo się ciesze, że potrafiłem wejść i pomóc drużynie
dodał.

Debiutant Grbicia podał ocenę. "Jestem krytyczny"

Poproszony o ocenę swojego występu wskazuje między 6,5, a 7. Po odpowiedzi, że jest to stosunkowo niska ocena przyznaje, że jest wobec siebie krytyczny. Po chwili w humorystyczny sposób uzupełnia, że mógłby dać jeszcze niżej.

- Daje sobie 6,5, maks 7. Jestem krytyczny wobec siebie. Mogę dać niżej, ale nie chcę z siebie robić bohatera (śmiech) - przyznał.

Na koniec opowiedział nieco o swojej formie - szczególnie fizycznej. W końcu ostatnie tygodnie były dla niego bardzo wyczerpujące, ponieważ jak już wspomnieliśmy jego PGE Projekt Warszawa rywalizował na dwóch frontach o najwyższe cele. Mimo to zaznacza, że czuje się dobrze i jest gotowy na następne wyzwania.

Zobacz również:

Nikola Grbić i Wilfredo Leon w reprezentacji Polski
Reprezentacja siatkarzy

Żelazna zasada Grbicia, wprowadził zakaz. Tego nie toleruje u siatkarzy

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

- Jest to mój pierwszy taki sezon, gdzie miałem aż tak intensywną końcówkę sezonu, bo graliśmy co trzy dni, do tego Final Four Ligi Mistrzów. Co chwile były mecze, więc mój organizm nie jest jeszcze do tego przystosowany, ale czuje się dobrze! Mam nadzieję, że to zaowocuje tutaj na kadrze - powiedział.

Siatkarzy reprezentacji Polski czeka jeszcze jedno wyzwanie. W sobotę o godz. 20:00 na zakończenie pierwszego turnieju towarzyskiego zmierzą się z Bułgarią. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Zobacz również:

Jakub Ciunajtis (numer 17) zadebiutował w reprezentacji Polski
Reprezentacja siatkarzy

27-latek zadebiutował w kadrze, chwilę później zdradza. To mówił mu Grbić

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Siatkarz w białej koszulce z numerem 19 trzyma piłkę do siatkówki, przygotowując się do zagrywki podczas meczu.
Bartosz Firszt w barwach PGE Projektu WarszawaFoto OlimpikAFP
Dwóch siatkarzy w czarnych strojach drużyny PGE Skra Bełchatów wymienia uścisk dłoni na boisku podczas meczu, obok stoi trzeci zawodnik, a w tle widoczne są puste krzesła i kilka osób z obsługi technicznej.
Karol Kłos (z lewej) i Bartosz FirsztCEV.eumateriały prasowe
Mężczyzna w białej koszulce z czerwonym kołnierzem i czerwonym napisem, na tle rozmytych, niebiesko-różowych świateł.
Nikola GrbićAndrzej IwańczukEast News


Roman Kosecki pofarbuje włosy w barwy Legii? Jest jeden warunekPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja