Ważna wygrana polskich siatkarzy. Kapitan nie do zatrzymania

Niedzielne spotkanie było ważne dla układu tabeli Ligi Narodów. Obie drużyny wygrały do tej pory po sześć meczów. Spotkanie nie zawiodło, sporo było długich akcji i wyrównanej walki, ale to polscy siatkarze umocnili się w czołówce rozgrywek.

W niedzielę selekcjoner Nikola Grbić ponownie zmienił skład. Do podstawowej szóstki wrócili m.in. Kamil Semeniuk i Bartosz Kurek. Przyjmujący na początku meczu był bardzo skuteczny, atakujący zatrzymał blokiem Aarona Russella. “Biało-Czerwoni" błyskawicznie odskoczyli rywalom na cztery punkty, ale jeszcze przed przerwą techniczną Amerykanie zniwelowali straty. Pomogły w tym zwłaszcza zagrywki Russella.

Reklama

W drugiej części partii to Amerykanie zaczęli budować przewagę. Grbić ściągnął z boiska słabo radzącego sobie Aleksandra Śliwkę, ale i jego zmiennik, Bartosz Kwolek, szybko popełnił błąd w przyjęciu. Pomyłek było zresztą sporo, z kolei Amerykanie często korzystali z ataków z tzw. szóstej strefy. Skończyło się porażką Polski 21:25.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów siatkarzy: Polska – USA 3:1. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Grbić nie owijał w bawełnę. "Biało-Czerwoni" odrobili straty

Reprezentanci Stanów Zjednoczonych dobrze radzą sobie w tegorocznej Lidze Narodów. Do niedzieli przegrali tylko jeden mecz, już w Sofii - 0:3 z Iranem. Polskich siatkarzy znają świetnie: większość amerykańskich zawodników, którzy rozpoczęli spotkanie z “Biało-Czerwonymi", występuje lub występowało w PlusLidze.

Na początku drugiego seta na parkiet wrócił Śliwka i to on zdobył pierwszy w tym meczu punkt zagrywką dla Polski. Tym razem jednak to rywale zaczęli od minimalnego prowadzenia - udało im się zablokować atak Kurka. W bloku świetnie spisywał się zwłaszcza David Smith.

- Wyglądamy, jakbyśmy się czegoś bali - mówił do swoich zawodników Grbić. Gdy Amerykanie odskoczyli na trzy punkty, Serb przywołał na boisko Pawła Zatorskiego, który pomagał drużynie w obronie. Selekcjoner Polaków i jego siatkarze sporo dyskutowali z sędziami po jednym z challenge’ów, ale te emocje przekuli na dobrą grę i doprowadzili do remisu 17:17. Końcówkę rozstrzygnęli na swoją korzyść - pomógł blok Jakuba Kochanowskiego i dobra zagrywka Kwolka.

CZYTAJ TEŻ: Były selekcjoner o problemie Grbicia. "Nie przespałbym wielu nocy"

Kapitan nie zawiódł. Reprezentacja Polski znów zwycięska

"Biało-Czerwoni" w trzeciej partii jednak nieco wyhamowali. Gdy w pole zagrywki wkroczył Torey Defalco, najlepiej punktujący zawodnik ostatniego sezonu PlusLigi, Amerykanie odskoczyli na kilka oczek. Polscy siatkarze nadal mieli spore problemy z przyjęciem. W odrobieniu strat pomógł jednak Mateusz Bieniek - seria jego mocnych serwisów pomogła doprowadzić do remisu 15:15.

Mistrzowie świata w końcu zmusili do błędu świetnie dysponowanego Russella. Tym razem o losach seta rozstrzygnęła gra na przewagi. W niej mocnymi serwisami błysnął Kurek, a w ostatniej akcji na lewym skrzydle jeszcze raz pomylił się Russell. Reprezentacja Polski wygrała 26:24.

Czwarty set po raz kolejny był bardzo wyrównany. Sporo było długich akcji, świetnie w obronie spisywał się Jakub Popiwczak. Cały czas polska ofensywa mogła liczyć na Kurka - kapitan drużyny atakował ze skutecznością powyżej 70 procent. "Biało-Czerwoni" prowadzili 18:16, ale po przerwie na żądanie trenera rywali Amerykanie wyrównali. W końcówce znów to Polacy lepiej wytrzymali próbę nerwów - ataki Kurka i Śliwki pomogły wygrać 25:22.

Kolejny turniej Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski zostanie rozegrany w trójmiejskiej Ergo Arenie. Pierwsze mecze są zaplanowane na 5 lipca.

USA - Polska 1:3 (25:21, 23:25, 24:26, 22:25)

USA: Ensing, Smith, Defalco, Tuaniga, Jendryk, A. Russell - Shoji (libero) oraz K. Russell, Shaw, Stahl, Muagututia

Polska: Kurek, Kochanowski, Semeniuk, Janusz, Bieniek, Śliwka - Popiwczak (libero) oraz Kaczmarek, Łomacz, Kwolek, Zatorski (libero)