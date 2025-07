Ważna wiadomość dla polskich siatkarzy, to potwierdzone. Zapadła decyzja

Reprezentacja Polski przed rokiem w Paryżu przełamała impas i po raz pierwszy od 1976 roku wywalczyła medal olimpijski . "Biało-Czerwoni" wywalczyli srebro, ale to nie zaspokaja ich apetytów. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia, którego kontrakt obowiązuje aż do igrzysk w Los Angeles , podczas kolejnego turnieju olimpijskiego chce zdobyć upragnione złoto.

Patrząc na to, jak mocnym zespołem dysponuje Serb, który stopniowo wprowadza do gry również młodszych, utalentowanych zawodników, takich jak Maksymilian Granieczny czy Jakub Nowak , można śmiało stwierdzić, że ci w Stanach Zjednoczonych będą jednymi z faworytów.

Do kolejnych igrzysk obowiązuje też umowa ze Stefano Lavariniego, który w Paryżu poprowadził polskie siatkarki do ćwierćfinału. "Biało-Czerwone" wprawdzie nie mają tak mocnej pozycji w światowej siatkówce jak ich koledzy, ale niewykluczone, że do Los Angeles jeszcze urosną w siłę. Obie reprezentacje najpierw jednak będą musiały wywalczyć kwalifikację na turniej olimpijski na podstawie miejsca w mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata lub w rankingu FIVB.

Do siatkarskich turniejów olimpijskich w Los Angeles pozostały jeszcze niecałe trzy lata, ale już poznaliśmy zatwierdzony harmonogram zmagań. Same igrzyska rozpoczną się 14 lipca, z kolei już następnego dnia do akcji przystąpią siatkarze i siatkarki. Do 23 lipca będą rozgrywane mecze fazy grupowej, z kolei ćwierćfinały zaplanowano na 24 i 25 lipca.