Ważna wiadomość dla polskich siatkarzy, poznali rywali. A to jeszcze nie koniec

Podczas poprzednich siatkarskich mistrzostw świata, organizowanych w 2022 roku, broniący tytułu Polacy dotarli do finału, w którym ulegli Włochom. Siatkarzom z Italii zrewanżowali się rok później w decydującym boju o złoto mistrzostw Europy, ale nie zmienia to faktu, że "Biało-Czerwoni" ponownie będą chcieli potwierdzić swoją dominację. Okazja na to nadejdzie już za rok.