Ważna misja polskiej kadry. Selekcjoner czeka na odpowiedzi

Po ośmiu meczach reprezentacja Polski jest wiceliderem Ligi Narodów. Wygrała siedem spotkań, tyle samo co otwierający tabelę Francuzi. Ustępuje mistrzom olimpijskim tylko dlatego, że ma gorsze tzw. ratio setów - przegrała dokładnie o jedną partię więcej niż rywale.

Po turnieju w Gdańsku kolejność na czele stawki może się jednak zmienić. “Biało-Czerwoni", po wyjazdach do Ottawy i Sofii, w końcu zagrają we własnej hali, przy dopingu tysięcy kibiców zgromadzonych w Ergo Arenie. To spora zmiana, bo w czasie kilku meczów Polaków w Kanadzie i Bułgarii trybuny świeciły pustkami.

Walka o rozstawienie. Brazylii lepiej uniknąć

Rywale, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w Gdańsku, są klasyfikowani znacznie niżej. Holendrzy, Irańczycy i Słoweńcy przyjeżdżają jednak do Polski walczyć o miejsce w czołowej ósemce i przepustkę do finałów w Bolonii. Chińczycy takich ambicji nie mają. Wygrali dotąd tylko dwa razy, z czego jedno zwycięstwo, w meczu z Niemcami, przyznano im walkowerem.

Polska ma szansę na komplet wygranych i przeskoczenie w tabeli Francuzów. Mistrzowie olimpijscy zagrają w tym tygodniu w Osace, gdzie ich rywalami będą m.in. Amerykanie i Brazylijczycy. O komplet punktów nie będzie łatwo.

Warto walczyć o pełną pulę, bo miejsce w fazie zasadniczej decyduje o rozstawieniu w Bolonii. Dzięki temu w ćwierćfinale można trafić na teoretycznie słabszego przeciwnika. Gdyby miała decydować kolejność po dwóch pierwszych turniejach, Polska wpadłaby na Brazylię. Wszystko dlatego, że zgodnie z przepisami FIVB gospodarz finałów, Włosi, w przypadku awansu do ósemki zostanie automatycznie rozstawiony z “jedynką", co spycha Polskę o pozycję niżej. Wyprzedzenie Francuzów może mieć więc spore znaczenie.

Bednorz czy Kwolek? Pierwsza szansa dla przyjmującego

Mecze w Trójmieście będą szczególnie ważne dla kilku siatkarzy. Choć Grbić powołaniami na dwa pierwsze turnieje dał wyraźnie do zrozumienia, na kogo zamierza stawiać w tym sezonie, ostatnie mecze fazy zasadniczej mogą jeszcze zaburzyć tę hierarchię.

Pierwszą szansę w kadrze w tym sezonie otrzyma Bednorz. Siatkarz, który niedługo skończy 28 lat, zmagał się z kontuzją kręgów szyjnych. Teraz jest już gotowy do gry i walki o miejsce w kadrze, które otworzyła kontuzja Wilfredo Leona. Rywalizuje o nie przede wszystkim z Bartoszem Kwolkiem. On nie znalazł się na liście powołanych, choć przyjechał z drużyną do Gdańska. Jeśli Bednorz zaprezentuje się z dobrej strony, może rzutem na taśmę wywalczyć sobie miejsce w gronie 14 wybrańców na turniej finałowy i mundial.

Firlej i Butryn wśród weteranów. Przekonają Grbicia?

O ile powołania dla Bednorza można było się spodziewać, o tyle nieco zaskakujące są szanse, które Grbić dał Firlejowi i Butrynowi. Dwójka zawodników, którzy w poprzednim sezonie występowali w Indykpolu AZS Olsztyn, pozostawiła po sobie dobre wrażenie po meczach w Ottawie, gdzie serbski trener szeroko korzystał z debiutantów.

Wtedy w składzie roiło się od zawodników, którzy stawiają w kadrze pierwsze kroki. Teraz Grbić będzie sprawdzać rozgrywającego i atakującego w otoczeniu bardziej doświadczonych siatkarzy, którzy mają stanowić o sile kadry. Zrozumienie ze wspólnej gry w klubie może przydać się na przykład w czasie podwójnej zmiany, która w układzie Grzegorz Łomacz - Łukasz Kaczmarek pozostawiała w Sofii nieco do życzenia.

Firlej o miejsce w składzie walczy właśnie z doświadczonym rozgrywającym PGE Skry Bełchatów. Butryn może zaś przekonać Grbicia, że do Bolonii i na mundial warto zabrać trójkę atakujących, rezygnując na przykład z jednego ze środkowych.

Reprezentacja Polski rozpocznie turniej w Gdańsku od spotkania z Iranem. Początek dziś o godz. 20, transmisja w Polsacie Sport i w Polsat Box Go, relacja tekstowa w Interii. Trzy godziny przed meczem “Biało-Czerwonych" w Gdańsku zmierzą się Bułgarzy i Włosi.

