Ważna informacja w sprawie Tomasza Fornala. Wiadomość przekazał Nikola Grbić

Polacy meczem z Egiptem mieli dobrze wejść w turniej, pod żadnym pozorem w kontekście dwóch kolejnych spotkań nie stracić choćby jednego seta. I z wszystkich zadań w pełni się wywiązali. Dobre nastroje niestety zmąciły wydarzenia z trzeciego seta, gdy podczas lądowania po wyskoku do bloku nieszczęśliwie, przy niebezpiecznym wejściu nogą jednego z rywali, wylądował na parkiecie Tomasz Fornal.

Naszemu przyjmującemu, który w pierwszej szóstce rozpoczął mecz z rywalem z północno-wschodniej Afryki, lewa noga całkiem "uciekła" w kostce i doszło do sporego wykręcenia. Od razu stało się jasne, że 26-letni krakowianin nie będzie w stanie kontynuować tego spotkania, na jego nodze znalazł się opatrunek, a on sam chował głowę pod ręcznikiem. Później jednak, wraz z zakończeniem meczu, o własnych siłach, z grubym bandażem na lewej kostce, podszedł do kolegów, którzy na parkiecie stanęli w kółeczku i dziękowali sobie za udaną inaugurację. Reklama

Pierwsze informacje udało nam się uzyskać od siatkarzy, którzy podchodzili do rozmów w tradycyjnej mix-zonie. Jakub Kochanowski był jednym z pierwszych zawodników, który znalazł się w otoczeniu Fornala, dlatego od niego próbowaliśmy uzyskać informacje na temat podkręconej kostki.

- Akurat miałem to szczęście, że siedziałem wtedy na ławce, byłem w drugiej linii, więc Tomek praktycznie przyszedł do mnie. Ciężko jest mi bawić się we wróżkę, bo on sam nie do końca jeszcze wie, jak to czuje - przekazał środkowy.

Dużą dawką optymizmu podzielił się z kolei Aleksander Śliwka, który zaczął jako rezerwowy, ale w trzecim secie jeden z liderów kadry Grbicia dobrze wprowadził się na parkiet. - Tomkiem będą się teraz zajmować fizjoterapeuci. Myślę, że dobrym prognostykiem jest to, że zszedł z boiska o własnych siłach i podobnie przyszedł do szatni. na szczęście turniej nie gramy dzień po dniu, między meczami mamy dwa-trzy dni przerwy, więc mając świetny sztab medyczny wręcz jestem pewnym, że na tym turnieju jeszcze nie zdążymy się zorientować, a Tomek już będzie z powrotem - z wielkim przekonaniem odparł przyjmujący. Reklama

W końcu przyszedł czas na trenera reprezentacji, z którym rozmowę zaczęliśmy właśnie od pytania o stan zdrowia jednego z najlepiej dysponowanych naszych siatkarzy. - Szczerze mówiąc sam nie wiem - rozpoczął szkoleniowiec. A następnie przekazał kluczową wiadomość, sprowadzającą się do tego, że jutro rano wszyscy będziemy mądrzejsi. - Tomek przejdzie badanie rezonansem magnetycznym i wówczas zobaczymy, co się stało. Szedł o własnych siłach, co jest dobrym znakiem, ale jeszcze zbyt wcześnie by powiedzieć więcej - zaznaczył trener polskiej kadry.