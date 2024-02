Ważna decyzja w sprawie polskiej kadry. Siatkarze Grbicia poznali rywali, jedna niewiadoma

Memoriał Huberta Wagnera od lat jest najważniejszym sprawdzianem polskich siatkarzy przed głównymi imprezami sezonu. Do Polski co roku przyjeżdżają latem mocni rywale i tak będzie również tym razem. Słoweńcy byli w ostatnich latach jednymi z najbardziej niewygodnych rywali dla Polaków, regularnie ogrywali ich w mistrzostwach Europy. W ubiegłym roku polscy siatkarze zrewanżowali im się w półfinale, ale Słowenia i tak zdobyła brązowy medal ME.

