Ważna decyzja w kadrze siatkarzy, klamka zapadła. Nikola Grbić ucina spekulacje

" Nie wiem, czy potrzebuję takiego obciążenia dla niego . Potrzebuję, by grał najlepiej, jak potrafi. Nie potrzebuję, by żaden z nich tracił przez to aż tyle energii" - przyznał Grbić.

I choć ostatecznie Kurek z funkcji kapitana nie zrezygnował, w tym sezonie trzeba było go zastąpić już w pierwszym turnieju Ligi Narodów. Wówczas na kapitana Grbić desygnował Rafała Szymurę . Co ciekawe, przyjmujący nigdy wcześniej nie pełnił tej funkcji w żadnej drużynie , o czym opowiedział w rozmowie z Interia Sport . Ale spisał się dobrze, a drużyna w Xi'an wygrała komplet czterech meczów. Tyle że w drugim turnieju, w Chicago, już nie zagrał z powodu kontuzji.

W składzie zastąpił go Śliwka i to on został kapitanem drużyny, która ponownie pokazała się z bardzo dobrej strony. A potem okazało się, że z powodu problemów ze zdrowiem Kurka nie będzie w kadrze do końca Ligi Narodów. Teraz Grbić ogłosił, że to właśnie Śliwka będzie go zastępować w kolejnych meczach - Polska zagra o punkty już 16 lipca w Gdańsku, gdzie "Biało-Czerwoni" rozpoczną ostatni turniej fazy wstępnej.