Podobnie jak to było w przypadku pań, również dzień przed inauguracją finałów Ligi Narodów mężczyzn przeprowadzono losowanie grup turnieju olimpijskiego. "Biało-Czerwoni", którzy z racji pierwszego miejsca w rankingu FIVB byli rozstawieni, trafili do grupy B, w której zmierzą się z Włochami, Brazylią oraz Egiptem.

I chociaż podopiecznych Nikoli Grbicia czeka starcie z potęgami, to serbski trener zauważył, że losowanie mogło być jeszcze mniej korzystne . "Można było się spodziewać, że to będzie trudna grupa. Możemy nawet powiedzieć, że mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na Egipt, a nie na Serbię czy Niemców. Brazylia zamiast Słowenii, Włochy zamiast USA - to za wiele nie zmienia. Musimy zagrać naszą najlepszą siatkówkę" - mówił. I dodawał:

Polscy siatkarze poznali rywali. Nietypowe okoliczności losowania

Komentujący jej wpis nie zostawili suchej nitki na działaczach Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB). "Spytaj tak tych z FiVB gdzie mają głowę do marketingu" - napisał jeden z internautów. "Ponieważ większość działaczy siedzi sobie wygodnie na stołkach i ma to w czterech literach. Dlaczego niby mają się starać? Za miesiąc nikt nie będzie o tym pamiętał" - stwierdził ktoś inny. "Żeby nikt przypadkiem nie zdawał niewygodnych pytań" - czytamy w kolejnym komentarzu.

"Mieliśmy bardzo duże wyobrażania co do tego wydarzenia, ale jest to w gestii FIVB i właściwie jesteśmy tylko gośćmi. Nie tak dawno było losowanie grup kobiet i spodziewamy się podobnego przebiegu. Będzie to krótka i sprawna ceremonia" - prognozował.