Wątpliwości rozwiane, Grbić oficjalnie zapowiedział. Padła konkretna data
Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół kadry polskich siatkarzy prowadzonej przez Nikolę Grbicia. W końcu niedawno swój koniec reprezentacyjnej kariery ogłosił Marcin Janusz, co spotkało się z niemałym poruszeniem w środowisku. Teraz trener oficjalnie ogłosił, kiedy poznamy listę powołanych na nadchodzącą kampanię.
Powoli do końca zbliża się siatkarski sezon klubowy 2025/2026. Z tego względu coraz głośniej jest wokół powołań do seniorskiej reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Wydawało się, że poprzedni rok ze względu na ominięcie wśród wyróżnionych aż pięciu wicemistrzów olimpijskich z Paryża był sporą rewolucją.
Teraz jednak sprawa może wyglądać zgoła inaczej. W końcu jakiś czas temu karierę reprezentacyjną ze względu na kłopoty zdrowotne zakończył Marcin Janusz, czyli podstawowy rozgrywający drużyny w latach 2022-2024. Co więcej, selekcjoner zapowiedział na razie, że spośród medalistów z Paryża do zespołu wróci tylko Mateusz Bieniek. Oznacza to, że niebawem może zakończyć się pewien rozdział siatkarskiej kadry.
W mediach oraz wśród rozmów ekspertów coraz częściej przewijał się temat powołań. Przed rokiem listę powołanych znaliśmy już pod koniec roku. Teraz jednak Serb trzyma kibiców w napięciu nieco dłużej. W rozmowie z portalem Sport.pl przekazał jednak oficjalnie, że szeroką kadrę poznamy w czwartek 16 kwietnia. Na niej będzie więcej niż 30 graczy. Wśród nich nie zabraknie debiutantów.
- Szeroką kadrę podam 16 kwietnia. Na liście znajdzie się więcej niż 30 nazwisk, będą na niej też zawodnicy, którzy pojawią się na początku naszych przygotowań, a którym chcę się przyjrzeć. Nie chcę bowiem wstawić od razu na 30-osobową listę kogoś, kogo nigdy nie widziałem w akcji, by potem odkryć, że w ważnym momencie robi w gacie. Pierwsze wrażenie może okazać się całkowicie mylne - zarówno na plus, jak i na minus - powiedział.
Grbić zdradza szczegóły, to cel numer jeden
W nadchodzącej kampanii "Biało-Czerwoni" będą bronić tytułu mistrzów Europy oraz złota siatkarskiej Ligi Narodów. Mimo to trener naszej kadry zdarza, że najważniejszym celem dla niego są igrzyska olimpijskie w Los Angeles. To właśnie do tego wydarzenia Serb chce przygotować wszystkich zawodników.
- Nadrzędnym celem są igrzyska w Los Angeles i muszę przygotować chłopaków do tego zadania… - mówił.
Sezon kadrowy 2026 klasycznie rozpocznie się od Ligi Narodów (jeden z turniejów odbędzie się w Gliwicach) i zostanie zwieńczony mistrzostwami starego kontynentu (9-27 września).