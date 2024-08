W USA sypią się gromy po porażce z Polską. "Brutalne" słowa. I to dosłownie

Siatkówka: Polska - USA. Amerykańskie media piszą o "brutalnej porażce"

Media w Stanach Zjednoczonych skrzętnie odnotowały to, co działo się na parkiecie podczas meczu. Portal telewizji NBC nie był łaskawy dla reprezentacji USA, pisząc o "brutalnej porażce z Polską" .

- Igrzyska olimpijskie to pole do odnoszenia największych triumfów w świecie sportu, ale czasem dochodzi na nich do najbardziej łamiących serce rozczarowań. (...) Prowadząc 2:1, z Polską słaniającą się na linach, wydawało się, że Stany Zjednoczone są na drodze do pierwszego od 2008 roku finału igrzysk. Ale wszystko się odwróciło, zanim ktokolwiek mógł mrugnąć okiem. (...) Polska - najwyżej sklasyfikowana drużyna na świecie - w końcu zwalczyła demony, jakie nawiedzały ją od lat. Po porażkach w pięciu kolejnych półfinałach w tym roku pokonała jednak Słowenię i awansowała do półfinału. A teraz zagra w finale - czytamy dalej.