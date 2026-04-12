W Japonii znów głośno o Kurku. Kapitalny występ. Werdykt nie mógł być inny

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Powoli do końca zbliża się siatkarski sezon klubowy 2025/2026. W decydującą fazę wchodzi także japońska SV League, gdzie niebawem poznamy układ play-offów. W jednym z ostatnich spotkań sezonu zasadniczego znów znać o sobie dał Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji Polski poprowadził Tokio Great Bears do wygranej w trzech setach w meczu z Voreas Hokkaido. Do tego zgarnął tytuł MVP meczu. Dobre zawody w barwach Wolfdogs Nagoja zagrał również Norbert Huber.

Siatkówka: Bartosz Kurek zachwycił w barwach Tokio Great Bears
Już coraz bliżej do zakończenia siatkarskiego sezonu klubowego 2025/2026. W końcu jakiś czas temu poznaliśmy skład turnieju Final Four Ligi Mistrzów, a w polskiej PlusLidze w niedzielę rozpocznie się batalia w półfinałach. Podobnie sytuacja wygląda we włoskiej Serie A1. W decydujący okres wchodzi także japońska SV League, gdzie możemy śledzić poczynania dwóch naszych siatkarzy - Norberta Hubera i Bartosza Kurka.

W tamtejszej lidze do zakończenia fazy zasadniczej ligi pozostały już jedynie dwa spotkania. W meczu 42. kolejki (są 44) doskonale spisali się zawodnicy Tokio Great Bears na czele z właśnie Kurkiem. Ekipa Polaka w trzech setach (25:23, 25:22, 25:20) uporała się z jedną ze słabszych drużyn ligowej tabeli.

Nicola Zalewski
Serie A

Zalewski na ustach Włochów. Polak naprawdę zrobił to w hicie Serie A. Posypały się gromy

Igor Szarek
Igor Szarek

Wspaniałe zawody rozegrał właśnie 37-latek, który był najjaśniejszą postacią na parkiecie. Na przestrzeni spotkania zdobył aż 21 punktów. Zdecydowaną większość z nich poprzez atak. W tym aspekcie prezentował się na wysokim poziomie kończąc 19 na 35 piłek, co poskutkowało skutecznością na poziomie 54 procent. Do tego dorzucił dwa bloki.

Był najlepiej punktującym zawodnikiem całego meczu i został nagrodzony tytułem MVP meczu. Tym samym kolejny raz udowodnił, że mimo upływu lat jest znakomitym siatkarzem.

Huber wrócił do formy, niestety wszystko na nic. Thriller przegrany

W niedzielę grali także Wolfdogs Nagoja z Huberem w składzie. Niestety jego ekipa uległa Jtekt Stings 2:3, lecz pozytywnie należy traktować występ Polaka. Środkowy zdobył aż 18 punktów i był jedną z najjaśniejszych postaci na boisku. Atakował ze skutecznością 75 procent (12/16), a także dorzucił sześć bloków.

Władimir Semirunnij i Czesław Lang
Sportowe życie

Semirunnij wystąpił publicznie, nagle stało się to. Lang ruszył w jego kierunku

Paweł Nowak
Paweł Nowak

Do zakończenia fazy zasadniczej SV League pozostały już tylko dwa spotkania. Drużyna Kurka zagra dwumecz z Suntory Sunbirds, natomiast zespół z Nagoi zmierzy się z Toray Arrows.

Nikola Grbić
Reprezentacja siatkarzy

Wątpliwości rozwiane, Grbić oficjalnie zapowiedział. Padła konkretna data

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Sokół & Hagric Mogilno - Moya Radomka Radom. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

