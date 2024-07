"W czym problem?" Nikola Grbić ucina dyskusje w sprawie Tomasza Fornala

Musicie zrozumieć, że kiedy wiem, że jeden z zawodników nie będzie w składzie lub nie zagra, przygotowania do meczu są zupełnie inne. Mam o wiele więcej bólu głowy niż gdyby był z nami. Muszę odpowiednio go przygotować, ale też obejrzeć wideo, wziąć poprawkę na kierunki ataku, rozegranie i wiele innych rzeczy. Dlatego nie chcę dyskutować o naszych prywatnych sprawach. Rozumiem, że wszyscy chcą to wiedzieć. Co do Tomka, to jednak nic poważnego. Niczego nie złamał i wróci. Kiedy, tego nie wiem. Ale wróci

~ zapewnia szkoleniowiec reprezentacji Polski.