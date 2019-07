Przyjmujący Bartosz Bednorz i Bartosz Kwolek, atakujący Łukasz Kaczmarek i Maciej Muzaj oraz środkowy Karol Kłos mają dołączyć do pierwszej reprezentacji Polski na trwające zgrupowanie w Zakopanem. Decyzję trenera Vitala Heynena przekazał w studiu Polsatu Sport prezes PZPS, Jacek Kasprzyk.

Cała piątka odgrywała pierwszoplanową rolę w turnieju Final Six Ligi Narodów w Chicago, w którym nasza kadra zrobiła prawdziwą furorę. Grający teoretycznie w rezerwowym składzie "Biało-Czerwoni" koncertowo wygrali w grupie z Brazylią i Iranem. Porażka w półfinale z jak zawsze mocną Rosją - późniejszym złotym medalistą - nie podcięła skrzydeł Orłom i w meczu o trzecie miejsce nasi zawodnicy wprost rozbili "Canarinhos" 3-0.

Kibice i eksperci przecierali oczy ze zdumienia, bo aż trudno było uwierzyć, że tak prezentują się siatkarze, pozostający zmiennikami dla pierwszej reprezentacji Polski. Naturalne jednak stało się, że trener Heynen mając takie "armaty" w odwodzie, kilku z nich powoła na trwające w stolicy Tatr zgrupowanie kadry A.

Pod Giewontem trwa wykuwanie formy do docelowej, a przez to najważniejszej imprezy tego roku, czyli turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. Orłów pod koniec lipca czekają jeszcze towarzyskie mecze z Holandią, a w dniach 1-3 sierpnia prestiżowy memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera.

Kwalifikacje do IO odbędą się w Gdańsku w dniach 9-11 sierpnia.

