Polscy siatkarze mają za sobą bardzo intensywny okres - najpierw wystąpili na igrzyskach olimpijskich w Tokio, a następnie wzięli udział w zmaganiach na mistrzostwach Europy.

Niestety po obu tych turniejach pozostaje pewien niedosyt - w Japonii "Biało-Czerwoni" zakończyli rywalizację w ćwierćfinale, ulegając późniejszym mistrzom olimpijskim z Francji 2-3. Porażka była tym bardziej bolesna, że Polacy uznawani byli za murowanych kandydatów do medalu.



Ten udało się zdobyć na mistrzostwach Europy. Polacy zdobyli brąz pokonując 3-0 Serbów, jednak udział w finale wcześniej wymknął im się z rąk w ostatnim momencie - ze Słoweńcami ponieśli porażkę 1-3, w końcowym secie przegrywając 35-37. Mimo wszystko trener reprezentacji, Vital Heynen, spotkał się ze sporą krytyką.



Paweł Zagumny: Heynen stracił pomysł na kadrę

Nie jest wciąż jasne, jaka będzie przyszłość Belga, choć wiele wskazuje na to, że jego współpraca z kadrą mężczyzn nie będzie kontynuowana. Pojawiły się doniesienia na temat tego, że Heynen mógłby poprowadzić żeńską reprezentację Polski, co jednak spotkało się z głosami sprzeciwu.



Niektórzy nie mają jednak wątpliwości, że czas Heynena w zespole "Biało-Czerwonych" powinien definitywnie dobiegnąć końca. Paweł Zagumny, były siatkarz i m.in. mistrz Europy i świata, udzielił wywiadu Edycie Kowalczyk z "Przeglądu Sportowego", w którym stwierdził, że pewien czar selekcjonera bezpowrotnie prysł.



"Patrząc z boku, tak to wygląda" - stwierdził Zagumny w odpowiedzi na pytanie, czy Vital Heynen stracił swój pomysł na reprezentację Polski.



"Według mnie nie ma już tak bezgranicznej miłości do trenera, jaką widzieliśmy w poprzednich sezonach. Sami siatkarze też niechętnie wypowiadali się na temat dalszej współpracy z Heynenem, więc być może pojawiły się jakieś zgrzyty. Cztery sezony pracy z kadrą to wystarczający okres" - mówi Paweł Zagumny. Jak jednak dodał, by dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda sytuacja w drużynie, należy zapytać samych reprezentantów.



Paweł Zagumny: Siatkarze muszą czuć respekt przed trenerem

Popularny "Guma" przedstawił też charakterystykę osoby, która jego zdaniem powinna zastąpić Belga na stanowisku. Jego zdaniem powinien być to człowiek, który da siatkarzom nowy impuls. "Taki, przed którym będą czuć respekt, ale nie strach, choć też nie może być ich kolegą. To on ma być głównodowodzącym" - mówił.



Paweł Zagumny w reprezentacji Polski występował w latach 1996-2014. Klubową karierę seniorską rozpoczynał w Czarnych Radom, reprezentował również barwy m.in. Edilbasso Padwa, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle oraz AZS Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcie Paweł Zagumny - zdj. archiwalne / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News

