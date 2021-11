- Rozmowa miała szczery, choć kurtuazyjny charakter, bo trudno w krótkim spotkaniu streścić pięć lat intensywnej pracy i wydarzeń związanych z naszą reprezentacją. Nie to było zresztą celem spotkania, a detalami pracy trenera zajmuje się nasz Pion Szkolenia oraz zespół do spraw seniorskich kadr narodowych. Bogaty rozdział w historii naszej reprezentacji został zamknięty, a my pracujemy nad otwarciem nowego, pozwalającego jak najlepiej wykorzystać potencjał polskiej kadry - powiedział Świderski cytowany przez oficjalną stronę związku.



Wciąż nie poznaliśmy nazwiska następcy Heynena, choć chętnych na to stanowisko nie brakuje. PZPS zbierał CV od kandydatów i niebawem powinniśmy poznać nowego trenera kadry. Faworytem Świderskiego, o czym zresztą głośny mówił, jest Nikola Grbić, ale nie wiadomo, czy Serb dostanie zgodę od swojego klubu. Jeśli nie, trzeba będzie wybrać kogoś innego, choć znanych kandydatów jest ponoć kilku.



Być może zresztą i Heynen podpowiadał coś w sprawie wyboru swojego następcy. Belg ma szerokie rozeznanie w trenerskim świecie i jego opinia z pewnością jest bardzo cenna.



