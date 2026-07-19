USA - Polska. Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarzy w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów zagra z USA. Gospodarze turnieju w Chicago są w znakomitej formie, dlatego "Biało-Czerwonych" czeka niełatwe spotkanie. O której godzinie grają siatkarze? Gdzie oglądać w TV mecz USA - Polska? Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Tomasz Fornal w czerwonym stroju z numerem 21 zagrywa piłkę przy siatce w meczu Ligi Narodów 2026.
Tomasz Fornal w barwach reprezentacji Polski siatkarzy w trakcie meczu Ligi Narodów 2026FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYKNewspix.pl

Mecz USA - Polska w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w nocy z 19 na 20 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

USA - Polska. Forma i najnowsza historia bezpośrednich meczów

W ostatnim spotkaniu fazy grupowej Ligi Narodów reprezentacja Polski siatkarzy zagra ze Stanami Zjednoczonymi. Oba zespoły są pewne udziału fazie play-off, ale obie z pewnością chciałby odnieść zwycięstwo w tak prestiżowym meczu. Wyjątkowo poważnie zależy na tym Amerykanom, którzy zagrają przecież przed własną publicznością.

Polacy w starciach z Amerykanami mogą pochwalić się fenomenalną passą. "Biało-Czerwoni" okazywali się lepsi od siatkarzy zza oceanu w pięciu ostatnich konfrontacjach. Ta ostatnia miała miejsce podczas zeszłorocznej Ligi Narodów. Nasz zespół zwyciężył wówczas 3:0.

USA - Polska. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz USA - Polska w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w nocy z 19 na 20 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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