USA - Polska. Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz USA - Polska w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w nocy z 19 na 20 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

USA - Polska. Forma i najnowsza historia bezpośrednich meczów

W ostatnim spotkaniu fazy grupowej Ligi Narodów reprezentacja Polski siatkarzy zagra ze Stanami Zjednoczonymi. Oba zespoły są pewne udziału fazie play-off, ale obie z pewnością chciałby odnieść zwycięstwo w tak prestiżowym meczu. Wyjątkowo poważnie zależy na tym Amerykanom, którzy zagrają przecież przed własną publicznością.

Polacy w starciach z Amerykanami mogą pochwalić się fenomenalną passą. "Biało-Czerwoni" okazywali się lepsi od siatkarzy zza oceanu w pięciu ostatnich konfrontacjach. Ta ostatnia miała miejsce podczas zeszłorocznej Ligi Narodów. Nasz zespół zwyciężył wówczas 3:0.

USA - Polska. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz USA - Polska w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w nocy z 19 na 20 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Bartłomiej Lemański VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski w trakcie meczu z Bułgarią volleyballworld.com materiały prasowe





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