Urodził się na Białorusi. Teraz może być przyszłością polskiej kadry

Alaksiej Nasewicz w meczu towarzyskim z Serbią podczas Silesia Cup wyszedł w pierwszej szóstce. To nie pierwszy raz, gdy zawodnik otrzymał szansę od Nikoli Grbicia i postarał się ją wykorzystać. Przed Polakami jeszcze dwa mecze w turnieju w Sosnowcu - zagrają z Bułgarami i Ukraińcami.

Alaksiej Nasewicz miał 15 lat, gdy przyjechał do Polski

Zaczynał swoją przygodę jako libero, a ostatecznie został atakującym. W rozmowie z portalem Siatkarskie Ligi otwarcie przyznawał, że na Białorusi siatkówkę traktował jako zabawę i granie dla rozrywki. Dopiero przyjazd do Polski sprawił, że zainteresował się nią na poważnie.

Najpierw do Polski przyjechał jego brat, żeby studiować. Jego relacja z pobytu w sąsiednim kraju sprawiła, że rodzice Nasewiczów postanowili wysłać za granicę też młodszego z braci, by ten uczył się w polskiej szkole. Na początku nie było łatwo.

"Nie do końca pojmowałem, co mnie czeka. Na początku było mi ciężko: przez okres liceum, czyli trzy lata. Nie mogłem odnaleźć się w grupie rówieśników. To było naprawdę bardzo, bardzo trudne" - tłumaczył Nasewicz w rozmowie z Siatkarskimi Ligami.

W wieku 18 lat dołączył do młodzieżówki Trefla Gdańsk i to tam zawiązał przyjaźnie, które podtrzymuje do dziś. To Treflu przeszedł też największą transformację - od libero przez przyjmującego aż do atakującego. Na tej ostatniej pozycji poczuł się najlepiej.

Alaksiej Nasewicz szczerze o przyszłości

Nasewicz przyznał też, że otrzymanie polskiego paszportu, a potem polskiej licencji było procesem niezwykle żmudnym. Między tymi wydarzeniami minęły dwa lata i dopiero od 2023 roku siatkarz jest nie traktowany w PlusLidze jako obcokrajowiec. Dopiero Polska też obudziła w nim myśl o tym, żeby próbować swoich sił w sporcie zawodowym. Na Białorusi miał inne plany.

"Gdy tam mieszkałem, nie myślałem poważnie o sporcie. Nawet kiedy przenosiłem się do Polski, planowałem, żeby później pójść na medycynę. Chciałem być chirurgiem (...) Pomaganie ludziom wydawało mi się fajne, a ta dziedzina medycyny jakoś tak najbardziej mnie intrygowała. Wciąż mi się taka wydaje, choć życie potoczyło się inaczej. Ale na siatkówce ono się przecież nie skończy. Może po zakończeniu kariery pójdę na studia medyczne?" - wyjawił młody zawodnik.

W kadrze Grbicia Nasewicz może za to zastąpić za jakiś czas Bartosza Kurka. Walka o pozycję atakującego z pewnością będzie zacięta, a Serb sprawdza kolejnych obiecujących zawodników. Nasewicz będzie miał sporo szans na to, żeby się pokazać.

Aleksiej Nasewicz w barwach seniorskiej reprezentacji Polski

Aleksiej Nasewicz w seniorskiej reprezentacji, po lewej Nikola Grbić





