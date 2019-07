Nie tylko seniorska reprezentacja Polski siatkarzy spisuje się bardzo dobrze. Akademicka kadra idzie jak burza podczas uniwersjady w Neapolu. "Biało-Czerwoni" pokonali w półfinale Rosję 3:2 i zagrają o złoty medal.

Polacy bardzo łatwo, tak jak zresztą w poprzednich meczach, wygrali pierwsze dwa sety. A później... - To wszystko było wyreżyserowane, wiedzieliśmy, że jesteśmy lepsi, ale kochamy emocje i chcieliśmy je zapewnić - żartował Paweł Halaba.

Już pierwsze piłki półfinału pokazały, że spotkały się dwie naprawdę dobre drużyny. Długie akcje, szybkie rozegrania, efektowne obrony - to tylko niektóre przykłady na potwierdzenie tezy, że to powinien być finał, a nie półfinał. Niestety, drabinka została ułożona pod gospodarzy, którzy przez cały turniej ominęli - aż do finału - Polaków i Rosjan.

Trener Paweł Woicki postawił na sprawdzony skład, choć kolejny raz Michał Kędzierski musiał zastąpić na rozegraniu Łukasza Kozuba, który wciąż walczy z zatruciem pokarmowym. Kozub wprawdzie przyjechał z zespołem do hali, ale nie był w stanie nawet wziąć udziału w rozgrzewce.

O ile w pierwszym secie przez jakiś czas można było obawiać się o wynik, o tyle w drugim "Biało-Czerwoni" dali już prawdziwy popis. Polski blok dla Rosjan był ścianą, a polskie zagrywki szybującymi pociskami. Drużyna Woickiego parła do przodu, budując sobie już między przerwami technicznymi ośmiopunktową przewagę.

- W pierwszych dwóch setach dobrze radziliśmy sobie z ich zagrywką. Później oni zaczęli zagrywać jeszcze mocniej i pojawił się problem. Ale najważniejsze, że poradziliśmy sobie z tym i możemy się cieszyć z gry w finale - mówił kapitan "Biało-Czerwonych" Michał Kędzierski.

Jeszcze w trzecim secie polski zespół wygrywał 11:8 i... wszystko się odmieniło. Rosjanie grali jak nakręceni, na zagrywce uderzali z potworną siłą, nic sobie nie robili z polskiego bloku, za to raz po raz zatrzymywali nasze ataki. Role, w porównaniu z drugim setem, kompletnie się odwróciły - to my byliśmy uczniem, a Rosjanie nauczycielem. Surowym, bo wygrali trzeciego seta do 19, a czwartego do 18.

- W tie-breaku zagrały już właściwie tylko emocje. Cieszę się, że chłopaki to wytrzymali, bo na ławce naprawdę nie było łatwo - mówił Woicki.

Mecz finałowy odbędzie się w sobotę o godz. 20.30. Rywala "Biało-Czerwoni" poznają po meczu Włochy - Francja, który rozpoczął się przed godz. 15.

Polska - Rosja 3:2 (25:21, 25:15, 19:25, 18:25, 17:15)

Polska: Kędzierski, Halaba, Lemański, Filipiak, Semeniuk, Nowakowski, Masłowski (libero) oraz Niemiec. Trener: Paweł Woicki.