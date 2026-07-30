Ukraińcy siatkarze bez szans z Polakami. Ciągle to samo, już ponad 20 lat

Dla obu europejskich drużyn nadchodzący turniej finałowy rozgrywany w Chinach jest wyjątkowy. Polacy stoją przed szansą obrony tytułu wywalczonego przed rokiem. Ukraińcy natomiast jeszcze nigdy nie grali w decydującej części tych prestiżowych zmagań. Mało tego, naszych wschodnich sąsiadów prowadzi dobrze znany nad Wisłą Raul Lozano. Patrząc na grę jego podopiecznych, zapewne żaden z działaczy nie żałuje podpisania z trenerem kontraktu.

"Moja drużyna będzie musiała zagrać bardzo dobrze, na granicy swoich możliwości, aby mieć szansę w tym spotkaniu. Takie mecze są bardzo pouczające. Chciałbym, aby moja drużyna pokazała sto procent swoich możliwości i zobaczymy, kto wypadnie w lepszy sposób. W siatkówce zawsze wygrywa ta drużyna, która gra najlepiej" - powiedział ex-selekcjoner Polaków w rozmowie z portalem "sport.ua".

Siatkówka. Ukraińcy wciąż bez oficjalnego triumfu z Polakami. Byli blisko już w tym roku

Doświadczonego specjalistę czeka trudne zadanie, ale jednocześnie może na zawsze zapisać się w historii ukraińskiej siatkówki. Powód? Nasi wschodni sąsiedzi ani razu nie triumfowali z "Biało-Czerwonymi" w oficjalnych spotkaniach. Oba zespoły chociażby trzykrotnie grały w mistrzostwach Europy i za każdym razem z uśmiechami na twarzach do szatni wracali Polacy. A wszystko zaczęło się od turnieju w 2005 roku, czyli ponad dwadzieścia lat temu.

Seria mogła zakończyć się całkiem niedawno. Nieco ponad miesiąc temu Ukraińcy postawili się "Biało-Czerwonym" podczas turnieju Ligi Narodów w Linyi. Doszło ostatecznie do tie-breaka, którego zgarnęła wyżej notowana reprezentacja w rankingu FIVB. Teraz podopieczni Raula Lozano będą chcieli się zrewanżować. Dodatkowo zostaną wzmocnieni powracającym do narodowych barw Olehem Płotnickim. Polscy kibice mają jednak nadzieję, że seria ich rodaków zostanie podtrzymana.

Na koniec dodamy tylko, iż w zestawieniu nie braliśmy pod uwagę spotkań towarzyskich z racji różnego podejścia szkoleniowców do tego typu potyczek. Początek piątego w historii meczu o stawkę w czwartek o godzinie 13:30. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Oficjalne mecze polskich siatkarzy z Ukraińcami:

Mistrzostwa Europy 2005, Polska - Ukraina 3:1

Mistrzostwa Europy 2019, Polska - Ukraina 3:0

Mistrzostwa Europy 2021, Polska - Ukraina 3:0

Liga Narodów 2026, Ukraina - Polska 2:3





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