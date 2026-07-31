Ukraińcy prosto z mostu o Polakach. Oto nasze największe zagrożenie

Reprezentacja Polski wygrała z Ukrainą w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów, lecz nie obyło się bez trudności. Najpierw był bowiem znakomity początek, a za chwilę pojawiły się schody. W drugim secie przeciwnicy doprowadzili do remisu. Ostatecznie był to jednak ich jedyny wygrany set. Podopieczni Nikoli Grbicia schodzili z parkietu z wynikiem 3:1.

Zdaniem Dmytra Storożyłowa, byłego kapitana ukraińskiej kadry, jego zespół mógł osiągnąć dużo więcej. Stało się jednak coś nieoczekiwanego.

Niestety, nie byliśmy w stanie stawić czoła przeciwnikom

"Nie potrafiliśmy grać w siatkówkę, która by nam na to pozwoliła. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj nie pokazaliśmy nawet 60 proc. poziomu, na jaki stać naszą drużynę" - dodaje.

O Polakach wypowiada się w bardzo zdecydowanych słowach, wskazując na nasze szanse w dalszych etapach turnieju.

Były kapitan reprezentacji Ukrainy krytykuje decyzję Lozano. I mówi o Polsce

"Warto pamiętać, że polska drużyna jest jedną z najsilniejszych ekip na świecie. Zanim więc poczuła przewagę, doprowadziła mecz do logicznego końca. Chociaż jestem przekonany, że gdybyśmy zagrali na co najmniej 70-80 proc. swoich możliwości, wynik mógłby być zupełnie inny" - mówi Storożyłow.

Niezbyt przychylnie wypowiada się o decyzji Raula Lozano a propos włączenia do podstawowego składu Witalija Szczytkowa i Maksyma Tonkonoha.

Nie sądzę, aby była to do końca słuszna decyzja

"[Jurij] Synycia i [Wasyl] Tupczij byli kluczowymi zawodnikami przez cały turniej, więc moim zdaniem w decydującym meczu najlepiej było wystawić właśnie ich. Ich brak również był dla mnie zaskoczeniem, więc nie do końca rozumiem tę decyzję" - kontynuuje.

Ocenia, że gra Ukrainy ustabilizowała się po wejściu dwóch wymienionych przez niego zawodników. Niewykluczone, że jeśli wyszliby na parkiet od początku, mecz ułożyłby się inaczej.

"Ogólnie rzecz biorąc, nasza drużyna nie zagrała w tym spotkaniu najlepszej siatkówki. (...) Niemniej jednak gratuluję chłopakom świetnego występu w całym turnieju. Osiągnęli bardzo przyzwoity wynik" - podsumowuje.

Kto wygra Ligę Narodów? "Faworytami turnieju są Polacy"

Głos zabiera też niejako wywołany do tablicy Wasyl Tupczij. Jak wyglądały boiskowe wydarzenia z jego perspektywy? Ocenia, że w pierwszym secie cała drużyna dotrzymywała Polsce kroku, a w drugiej partii zdołali nawet zatrzymać podopiecznych Nikoli Grbicia.

Ale potem było już tylko gorzej. "Trzeci set był trudny, traciliśmy piłki, popełniliśmy kilka błędów. A czwarty set był kompletną porażką, nie za bardzo dochodziliśmy do głosu" - tłumaczy dla Sport.ua.

Uważa, że Ukraina miała szanse na zwycięstwo. "Pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać takie mecze, pokonując Włochy, Brazylię" - przypomina. I od razu dodaje, co sądzi o Polsce.

Polska to bardzo silna drużyna z dobrym blokiem. Myślę, że mogą zdobyć złoto w tej Lidze Narodów

Pytany raz jeszcze o wskazanie faworyta do wygrania turnieju, znów zdecydowanie podkreśla, że według niego wygrają "Biało-Czerwoni". I wymienia jeszcze jedną ekipę, która może popsuć plany Nikoli Grbicia i spółki, stając się największym zagrożeniem.

"Dla mnie faworytami turnieju są Polacy. Do tego jeszcze reprezentacja USA. Myślę, że Amerykanie pokonają Japończyków, mimo że Japonia wygrała wszystkie mecze w fazie grupowej Ligi Narodów" - oznajmia na koniec.





Analiza Roberta Kaźmierczaka: Mecz Polska - Ukraina z ćwierćfinału Ligi Narodów siatkarzy Polsat Sport