Ukraińcy prosto z mostu o Polakach. Oto nasze największe zagrożenie
Ukraińcom trudno pogodzić się z porażką w meczu przeciwko Polsce (1:3) w siatkarskiej Lidze Narodów, ale o "Biało-Czerwonych" wypowiadają się dobrze. Zdaniem Dmytra Storożyłowa reprezentacja Polski " jest jedną z najsilniejszych ekip na świecie". Wtóruje mu Wasyl Tupczij, który przekonuje, że to my wygramy cały turniej. Wskazuje jednak na jedną ekipę, które ma być dla nas największym zagrożeniem.
Reprezentacja Polski wygrała z Ukrainą w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów, lecz nie obyło się bez trudności. Najpierw był bowiem znakomity początek, a za chwilę pojawiły się schody. W drugim secie przeciwnicy doprowadzili do remisu. Ostatecznie był to jednak ich jedyny wygrany set. Podopieczni Nikoli Grbicia schodzili z parkietu z wynikiem 3:1.
Zdaniem Dmytra Storożyłowa, byłego kapitana ukraińskiej kadry, jego zespół mógł osiągnąć dużo więcej. Stało się jednak coś nieoczekiwanego.
Niestety, nie byliśmy w stanie stawić czoła przeciwnikom
"Nie potrafiliśmy grać w siatkówkę, która by nam na to pozwoliła. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj nie pokazaliśmy nawet 60 proc. poziomu, na jaki stać naszą drużynę" - dodaje.
O Polakach wypowiada się w bardzo zdecydowanych słowach, wskazując na nasze szanse w dalszych etapach turnieju.
Były kapitan reprezentacji Ukrainy krytykuje decyzję Lozano. I mówi o Polsce
"Warto pamiętać, że polska drużyna jest jedną z najsilniejszych ekip na świecie. Zanim więc poczuła przewagę, doprowadziła mecz do logicznego końca. Chociaż jestem przekonany, że gdybyśmy zagrali na co najmniej 70-80 proc. swoich możliwości, wynik mógłby być zupełnie inny" - mówi Storożyłow.
Niezbyt przychylnie wypowiada się o decyzji Raula Lozano a propos włączenia do podstawowego składu Witalija Szczytkowa i Maksyma Tonkonoha.
Nie sądzę, aby była to do końca słuszna decyzja
"[Jurij] Synycia i [Wasyl] Tupczij byli kluczowymi zawodnikami przez cały turniej, więc moim zdaniem w decydującym meczu najlepiej było wystawić właśnie ich. Ich brak również był dla mnie zaskoczeniem, więc nie do końca rozumiem tę decyzję" - kontynuuje.
Ocenia, że gra Ukrainy ustabilizowała się po wejściu dwóch wymienionych przez niego zawodników. Niewykluczone, że jeśli wyszliby na parkiet od początku, mecz ułożyłby się inaczej.
"Ogólnie rzecz biorąc, nasza drużyna nie zagrała w tym spotkaniu najlepszej siatkówki. (...) Niemniej jednak gratuluję chłopakom świetnego występu w całym turnieju. Osiągnęli bardzo przyzwoity wynik" - podsumowuje.
Kto wygra Ligę Narodów? "Faworytami turnieju są Polacy"
Głos zabiera też niejako wywołany do tablicy Wasyl Tupczij. Jak wyglądały boiskowe wydarzenia z jego perspektywy? Ocenia, że w pierwszym secie cała drużyna dotrzymywała Polsce kroku, a w drugiej partii zdołali nawet zatrzymać podopiecznych Nikoli Grbicia.
Ale potem było już tylko gorzej. "Trzeci set był trudny, traciliśmy piłki, popełniliśmy kilka błędów. A czwarty set był kompletną porażką, nie za bardzo dochodziliśmy do głosu" - tłumaczy dla Sport.ua.
Uważa, że Ukraina miała szanse na zwycięstwo. "Pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać takie mecze, pokonując Włochy, Brazylię" - przypomina. I od razu dodaje, co sądzi o Polsce.
Polska to bardzo silna drużyna z dobrym blokiem. Myślę, że mogą zdobyć złoto w tej Lidze Narodów
Pytany raz jeszcze o wskazanie faworyta do wygrania turnieju, znów zdecydowanie podkreśla, że według niego wygrają "Biało-Czerwoni". I wymienia jeszcze jedną ekipę, która może popsuć plany Nikoli Grbicia i spółki, stając się największym zagrożeniem.
"Dla mnie faworytami turnieju są Polacy. Do tego jeszcze reprezentacja USA. Myślę, że Amerykanie pokonają Japończyków, mimo że Japonia wygrała wszystkie mecze w fazie grupowej Ligi Narodów" - oznajmia na koniec.