Ukraina na drodze polskich siatkarzy. Czy Grbić rozdał wszystkie karty?

Po turnieju Grbić dał zawodnikom tydzień przerwy, po którym drużyna spotkała się w Spale. To był czas na dużo treningów, ale i ostateczną selekcję. Nieoczekiwanie blisko składu na mistrzostwa świata był Wilfredo Leon , który zaledwie dwa miesiące temu przeszedł operację kolana. Ostatecznie Grbić nie zdecydował się jednak włączyć go do "14-tki" na turniej. Zawiedzeni mogą być też Karol Butryn i Bartosz Bednorz . Mimo że byli z drużyną na turnieju finałowym LN, MŚ w Polsce obejrzą z trybun.

Atakujący doskonale wie, co mówi. Przed ośmioma laty to on na ostatniej prostej niespodziewanie wypadł z kadry Stephane’a Antigi, która przygotowywała się do MŚ na polskich parkietach. Decyzja Francuza wzbudziła sensację, ale drużyna sięgnęła po złoto, zamykając usta krytykom trenera.