Tytuł MVP, a to nie koniec. Fornal obsypany po finale. Sam się pochwalił

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Tomasz Fornal został jednym z niekwestionowanych bohaterów reprezentacji Polski w drodze po triumf w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Ba, to właśnie w jego ręce trafiła statuetka dla MVP całych rozgrywek. Na tym jednak nie skończyła się lista podarków, które trafiły do rąk 28-latka. Nasz przyjmujący opuszcza bowiem Chiny z całym naręczem prezentów, czym sam pochwalił się w mediach społecznościowych.

Tomasz Fornal w stroju reprezentacji z numerem 21 unosi trofeum Ligi Narodów, zbliżenie twarzy w czapce.
Tomasz Fornal po finale siatkarskiej Ligi Narodów A.D. 2026Suo Xianglu / XINHUA / Xinhua via AFP / Polsat SportAFP

Reprezentacja Polski sięgnęła po wielki sukces, broniąc tytułu w rozgrywkach Ligi Narodów. O ponowny triumf nie było łatwo, bo Stany Zjednoczone wysoko wywindowały poprzeczkę w wielkim finale i ostatecznie o losach trofeum zdecydować musiał tie-break. Po nim powody do radości mieli podopieczni trenera Nikoli Grbicia, zwyciężając całe spotkanie 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).

Nie dziwi więc, że po zakończonym meczu nasi siatkarze w świetnych nastrojach stawali do wywiadów i nie inaczej było z Tomaszem Fornalem. 28-latek miał szczególne powody do radości, bo otrzymał nie tylko złoty medal, ale i tytuł MVP całej Ligi Narodów.

- Czasami mi wyjdzie, a czasami nie. Czasami zagram asa, a czasami nie. Tak to już jest - czarne, czerwone. Marcinek (Marcin Komenda - przyp. red.) jest od przebijania flotów, ja jestem od ryzykowania. Co prawda mam trochę inny kolor skóry niż Leon, ale też potrafię przyłożyć - żartował Tomasz Fornal przed kamerą Polsatu Sport, mówiąc o swojej zagrywce.

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Na wspomnianych trofeach nie zamknęła się lista łupów, jakie Tomasz Fornal zdobył po niedzielnym finale z Amerykanami.

Liga Narodów. Tomasz Fornal MVP. Opuścił finał z masą prezentów

Nasz przyjmujący otrzymał bowiem także mnóstwo podarków od swoich fanów i kibiców reprezentacji Polski, czym sam pochwalił się w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie swoich skarbów.

Jak widać, Tomasz Fornal otrzymał między innymi lalkę ze swoją podobizną, breloki, pluszaki a także zamknięte w ramce ułożone puzzle, na których znalazł się jego wizerunek.

Różnorodne pluszowe maskotki, gadżety oraz pamiątki sportowe ułożone w czerwonej walizce, obok torba prezentowa i plakat z wizerunkami sportowców.
Prezenty, które Tomasz Fornal otrzymał po finale Ligi NarodówInstagram @tomfornalESP/Instagram

Oby 28-latek zachował dobrą formę także po krótkiej przerwie i brylował nią we wrześniu na mistrzostwach Europy. Jego postawa może bowiem okazać się kluczowa dla końcowego wyniku reprezentacji Polski, która przyzwyczaiła nas do przywożenia medali z wielkich międzynarodowym imprez.

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Tomasz Fornal i Jakub PopiwczakVolleyballWorld materiały prasowe
Tomasz Fornal
Tomasz Fornalvolleyballworld.commateriały prasowe


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