Tyle potrwa przerwa Bartosza Kurka, klub nadał komunikat. Złe wieści ws. atakującego
Już jakiś czas temu zakończył się sezon reprezentacyjny 2025. Mimo to pod znakiem zapytania stał stan zdrowia Bartosza Kurka. Kapitan kadry z powodu urazy mięśni brzucha wypadł z gry w mistrzostwach świata tuż przed meczem półfinałowym i nie pojawiał się na boisku. Najnowsze informacje w jego sprawie przekazał klub atakującego, Tokio Great Bears.
Dokładnie 28 września zakończył się sezon reprezentacyjny 2025. Wówczas odbyły się spotkania o 3. i 1. miejsce mistrzostw świata na Filipinach. Ostateczni złoto wywalczyli Włosi, którzy 3:1 pokonali Bułgarów. Brąz natomiast przypadł Polakom, którzy czwarty raz z rzędu zameldowali się na podium tej imprezy.
Co ciekawe, w decydujących meczach udziału nie brał Bartosz Kurek. Kapitan i lider drużyny wypadł z rywalizacji tuż przed półfinałem z powodu problemów z mięśniami brzucha. Mimo zakończenia turnieju ponad tydzień temu wciąż nie wiadomo było, jak długo potrwa przerwa gracza.
Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał nowy klub atakującego, Tokio Great Bears. Wszystko odbyło się za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Kurek wypada, klub nadał komunikat
Jak przekazał japoński zespół przerwa Kurka będzie trwała od dwóch do trzech tygodni. Z tego powodu ominie on inauguracyjną sezon 2025/2026 konferencję prasową.
- Bartosz Kurek będzie miał dwa do trzech tygodni przerwy, aby wyleczyć kontuzję. W związku z tym nie będzie mógł pojawić się na konferencji prasowej inauguracyjnej zaplanowanej na środę, 8 października - napisano.
Tokio Great Bears zmagania w SV.League rozpocznie 25 października. Na "dzień dobry" rozegra dwa mecze na wyjeździe z Toray Arrows Shizuoka.
Poza Bartoszem Kurkiem w Japonii będzie występować także inny polski gracz, Norbert Huber. Środkowy będzie reprezentować barwy Wolfdogs Nagoya.