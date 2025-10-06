Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tyle potrwa przerwa Bartosza Kurka, klub nadał komunikat. Złe wieści ws. atakującego

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już jakiś czas temu zakończył się sezon reprezentacyjny 2025. Mimo to pod znakiem zapytania stał stan zdrowia Bartosza Kurka. Kapitan kadry z powodu urazy mięśni brzucha wypadł z gry w mistrzostwach świata tuż przed meczem półfinałowym i nie pojawiał się na boisku. Najnowsze informacje w jego sprawie przekazał klub atakującego, Tokio Great Bears.

Bartosz Kurek
Bartosz KurekKlaudia Radecka AFP

Dokładnie 28 września zakończył się sezon reprezentacyjny 2025. Wówczas odbyły się spotkania o 3. i 1. miejsce mistrzostw świata na Filipinach. Ostateczni złoto wywalczyli Włosi, którzy 3:1 pokonali Bułgarów. Brąz natomiast przypadł Polakom, którzy czwarty raz z rzędu zameldowali się na podium tej imprezy.

Co ciekawe, w decydujących meczach udziału nie brał Bartosz Kurek. Kapitan i lider drużyny wypadł z rywalizacji tuż przed półfinałem z powodu problemów z mięśniami brzucha. Mimo zakończenia turnieju ponad tydzień temu wciąż nie wiadomo było, jak długo potrwa przerwa gracza.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał nowy klub atakującego, Tokio Great Bears. Wszystko odbyło się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kurek wypada, klub nadał komunikat

Jak przekazał japoński zespół przerwa Kurka będzie trwała od dwóch do trzech tygodni. Z tego powodu ominie on inauguracyjną sezon 2025/2026 konferencję prasową.

Zobacz również:

Maciej Muzaj
Siatkówka

Polski siatkarz już pożegnany, spakował walizki i opuścił kraj. Obrał sensacyjny kierunek

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    - Bartosz Kurek będzie miał dwa do trzech tygodni przerwy, aby wyleczyć kontuzję. W związku z tym nie będzie mógł pojawić się na konferencji prasowej inauguracyjnej zaplanowanej na środę, 8 października - napisano.

    Tokio Great Bears zmagania w SV.League rozpocznie 25 października. Na "dzień dobry" rozegra dwa mecze na wyjeździe z Toray Arrows Shizuoka.

    Poza Bartoszem Kurkiem w Japonii będzie występować także inny polski gracz, Norbert Huber. Środkowy będzie reprezentować barwy Wolfdogs Nagoya.

    Tomasz Fornal: Z dnia na dzień ten brąz będzie smakował lepiej. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Maciej Muzaj
    Siatkówka

    Polski siatkarz już pożegnany, spakował walizki i opuścił kraj. Obrał sensacyjny kierunek

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki
    Siatkarz w zielonym stroju reprezentacji Polski z wyrazem zaskoczenia na twarzy kieruje gest w stronę drugiego zawodnika, w tle widoczni inni gracze i publiczność.
    Bartosz KurekGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    emocjonująca scena sportowa z zawodnikiem siatkówki w zielonej koszulce z napisem 'Polska', gestykulującym zaciśniętą pięścią w wyrazie triumfu
    Bartosz KurekSHERWIN VARDELEONAFP
    Siatkarz w ciemnozielonym stroju z emblematami reprezentacji Polski wyraża silne emocje, ściskając pięść i krzycząc, w tle pozostali zawodnicy i trybuny
    Bartosz Kurek w barwach reprezentacji PolskiSHERWIN VARDELEON / AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja