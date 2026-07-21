Turek zaczepił Polaka, odpowiedź nadeszła natychmiastowo. To już konflikt

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Znakomicie w tegorocznej Lidze Narodów spisuje się siatkarska reprezentacja Turcji. Ekipa po raz pierwszy w historii zameldowała się w finałach rozgrywek, a prawdziwym objawieniem jest Adis Lagumdzija. Atakujący jednak swoją niedawną wypowiedzią wywołał burzę. W niej zaczepił m.in. Fabiana Drzyzgę oraz Earvina Ngapetha, czyli niedawnych kolegów z klubu. Na odpowiedź jednego z nich długo nie trzeba było czekać.

Turek zaczepił Polaka, odpowiedź nadeszła natychmiastowo. To już konflikt
Fabian Drzyzga ora Earvin Ngapeth zostali zaczepieniMarta Badowska / PressFocus /NEWSPIX.PL/ SIPAUSA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po trzech zwycięstwach i zaledwie jednej porażce ostatnim turnieju fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Narodów po raz pierwszy w historii Turcja zameldowała się w turnieju finałowym. Jednym z bohaterów kadry bez dwóch zdań jest Adis Lagumdzija, czyli atakujący tureckiego Fenerbahce.

Co ciekawe, 27-latek jest zamieszany w niemałą aferę w siatkarskim świecie. Kilka dni temu w rozmowie z meridansport.rs podsumował sezon w klubie, a w swojej wypowiedzi nie krył zawodu postawą dwóch największych gwiazd - Earvina Ngapetha oraz... Fabiana Drzyzgi.

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- Nie lubię mówić źle o innych… Ale inni siatkarze mówili źle o nas, więc czasami trzeba coś odpowiedzieć. Zwłaszcza ten Polak i ten Francuz… To była katastrofa. Przez cały sezon ciągnęli nas w dół - powiedział.

Słowa te w końcu trafiły do francuskiego przyjmującego, a ten odpowiedział... w swoim stylu.

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Dwukrotny mistrz olimpijski za pośrednictwem mediów społecznościowych rozpoczął od wypomnienia atakującemu, że ten na swoim koncie ma jedynie dwa poważne trofea. Co ciekawe, jeden z nich zdobył w barwach Modeny razem z nim. Do tego zwrócił uwagę na zachowanie gracza, które nie do końca miało podobać się reszcie drużyny.

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- Zdobyłeś dwa tytuły w swojej karierze, jeden z nich ze mną. To dzięki tamtemu sezonowi Lube podpisało z Tobą kontrakt. I twoja drużyna nie mogła cię nawet wesprzeć, bo jesteś taki kiepski i arogancki (nie będę ujawniać imion). Jeden z najlepszych rozgrywających na świecie sam powiedział to samo - napisał.

Nie jesteś graczem, jakim myślisz. Nie gramy na tym samym boisku, chłopcze. I kiedy się spotkamy, wiesz bardzo dobrze, że przyjdziesz się przeprosić. W międzyczasie, spróbuj dostać się na podium w VNL. Dla ciebie to już byłoby sukcesem... i bardzo dobrym występem
uzupełnił.

Turcja w ćwierćfinale Ligi Narodów zmierzy się ze Słowenią. Spotkanie to odbędzie się w środę 29 lipca. W półfinale lepszy tej rywalizacji zmierzy się ze zwycięzcą starcia Polska - Ukraina.

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